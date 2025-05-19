Золотой мяч-2025: известны дата и место проведения церемонии
Организаторы церемонии вручения премии Золотой мяч — самой престижной футбольной награды — журнал France Football и УЕФА определились с датой проведения и местом.
Об этом объявили на страницах в социальных сетях журнала и на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Золотой мяч-2025: дата и место
Церемония вручения Золотого мяча в 2025 году состоится 22 сентября в Париже (Франция) в театре Шатле. Это будет 69-я по счету церемония вручения.
На церемонии в столице Франции будут вручены награды Золотой мяч-2025 среди мужчин и женщин, Трофей Копа — лучшему футболисту и футболистке в возрасте до 21 года, Трофей Яшина — лучшему голкиперу у мужчин и женщин.
Кроме того свои награды получат лучший тренер в мужском и женском футболе — Трофей Герда Мюллера, а также награду Сократеса, которую вручают футболистам за акции солидарности или поддержку общественных инициатив.
Номинантов на Золотой мяч 2025 и другие награды объявят 6 августа 2025 года.
По данным СМИ, основными претендентами на победу в номинации на Золотой мяч являются игроки Барселоны Рафинья, Ламин Ямаль и Педри, полузащитник ПСЖ Усман Дембеле, а также вингер Ливерпуля Мохаммед Салах.
Золотой мяч ежегодно вручается France Football с 1956 года и считается самой престижной наградой, которую может получить футболист в качестве признания за свои достижения в течение года.
В прошлом году обладателем трофея Золотой мяч стал испанский футболист Родри из Манчестер Сити. Украинец Артем Довбик занял в голосовании 29-е место.
Также на награду лучшему голкиперу претендовал украинец Андрей Лунин. Он стал третьим в голосовании, уступив аргентинцу Эмилиано Мартинесу и испанцу Унаи Симону.