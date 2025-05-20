Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Определились все соперники сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею: список

збірна України з хокею

Сборная Украины по хоккею узнала всех соперников на чемпионате мира в 2026 году во втором по силе дивизионе IA.

Это произошло по итогам заключительных матчей группового этапа на ЧМ-2025 в элитном дивизионе.

Соперники сборной Украины по хоккею на ЧМ-2026 в дивизионе IA

Список участников чемпионата мира по хоккею в следующем году в дивизионе IA пополнили команды Франции и Казахстана. Эти две сборные заняли последние места в своих группах и понизились в классе.

Сейчас смотрят

Таким образом полный список участников ЧМ-2026 по хоккею в дивизионе IA выглядит так:

  • Украина;
  • Япония;
  • Польша;
  • Литва;
  • Франция;
  • Казахстан.

Отметим, что Литва повысилась в классе, выиграв ЧМ-2025 в дивизионе IB — это третий по престижности чемпионат.

Согласно регламенту соревнований, две лучшие команды чемпионата мира в дивизионе IA выйдут в элиту, а худшая команда понизится в классе.

Напомним, сборная Украины была близкой для выхода в элитный ЧМ по хоккею, но в решающем матче проиграла команде Японии и финишировала третьей с 9 баллами. В элиту вышли Великобритания (12) и Италия (10).

Читайте также
Чемпионат мира по хоккею 2025: расписание матчей, результаты и где смотреть
чемпіонат світу з хокею

Фото: IIHF

Сборная Украины, Хокей, Чемпионат мира
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь