Определились все соперники сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею: список

Сборная Украины по хоккею узнала всех соперников на чемпионате мира в 2026 году во втором по силе дивизионе IA.

Это произошло по итогам заключительных матчей группового этапа на ЧМ-2025 в элитном дивизионе.

Соперники сборной Украины по хоккею на ЧМ-2026 в дивизионе IA

Список участников чемпионата мира по хоккею в следующем году в дивизионе IA пополнили команды Франции и Казахстана. Эти две сборные заняли последние места в своих группах и понизились в классе.

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Таким образом полный список участников ЧМ-2026 по хоккею в дивизионе IA выглядит так:

Украина;

Япония;

Польша;

Литва;

Франция;

Казахстан.

Отметим, что Литва повысилась в классе, выиграв ЧМ-2025 в дивизионе IB — это третий по престижности чемпионат.

Согласно регламенту соревнований, две лучшие команды чемпионата мира в дивизионе IA выйдут в элиту, а худшая команда понизится в классе.

Напомним, сборная Украины была близкой для выхода в элитный ЧМ по хоккею, но в решающем матче проиграла команде Японии и финишировала третьей с 9 баллами. В элиту вышли Великобритания (12) и Италия (10).

Фото: IIHF

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