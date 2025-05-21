Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: прогноз на финал Лиги Европы

В матче между Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед определится обладатель трофея Лиги Европы сезона-2024/25. Матч состоится в среду, 21 мая, на стадионе Сан-Мемес в Бильбао (Испания).

Начало матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед являются подопечные Рубена Аморима.

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Ставки на победу Манчестер Юнайтед принимают с коэффициентом 2.27. Успех Тоттенхэма оценивают в 3.35. Ничейный исход матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед в основное время – 3.35.

Вероятность того, что финальный матч Лиги Европы завершится после дополнительного времени оценивается в 5.00, а вероятность того, что для определения победителя понадобится серия пенальти – 4.40.

Наиболее вероятным исходом матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед букмекеры считают счет 1:1 после основного времени – коэффициент 5.70. Или же победу красных дьяволов 1:0 – прогноз 8.40.

В последних трех очных матчах в этом сезоне победу одержали шпоры. В АПЛ Тоттенхэм обыграл МЮ дважды со счетом 3:0 и 1:0, а в четвертьфинале Кубка английской лиги лондонский клуб одержал победу 4:3.

Напомним, в 1/2 финала Лиги Европы Тоттенхэм по сумме двух матчей обыграл норвежский Буде-Глимт, а Манчестер Юнайтед одолел испанский Атлетик.

В прошлом году победителем Лиги Европы стала итальянская Аталанта, которая в финале обыграла немецкий Байер.

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