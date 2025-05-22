Капитан Тоттенхэма остался без медали после победы в финале Лиги Европы
Капитан лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин остался без медали на церемонии награждения финалистов и победителей Лиги Европы-2025.
В финальном матче, состоявшемся на стадионе Сан-Мамес в испанском Бильбао, Тоттенхэм минимально обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.
Финал Лиги Европы: игрокам Тоттенхэма не хватило медалей
Во время награждения игроки Тоттенхэма выстроились в очередь за медалями победителей Лиги Европы, которые вручал президент УЕФА Александер Чеферин.
Однако, когда очередь дошла до последнего в очереди капитана Сон Хын Мина, то поднос с медалями оказался пустым.
В итоге южнокореец поднимал трофей Лиги Европы без медали. Также на церемонии медаль не получил аргентинец Кристиан Ромеро, который выводил команду на игру с капитанской повязкой. Сон появился на поле во втором тайме.
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Позже в УЕФА заявили, что проблема возникла из-за того, что Тоттенхэм отправил слишком много людей для получения медалей во время церемонии награждения.
Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что клубы были проинформированы о том, что на сцене будет вручено только 30 медалей каждому клубу. Еще 20 медалей были переданы клубу после церемонии для раздачи игрокам и персоналу.
Для Тоттенхэма победа в Лиге Европы стала первой в еврокубках за 41 год. Последний раз шпоры торжествовали в Кубке УЕФА в 1984 году. Также они являются победителями первого розыгрыша турнира в 1972 году.