Капитан Тоттенхэма остался без медали после победы в финале Лиги Европы

Капитан лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин остался без медали на церемонии награждения финалистов и победителей Лиги Европы-2025.

В финальном матче, состоявшемся на стадионе Сан-Мамес в испанском Бильбао, Тоттенхэм минимально обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.

Финал Лиги Европы: игрокам Тоттенхэма не хватило медалей

Во время награждения игроки Тоттенхэма выстроились в очередь за медалями победителей Лиги Европы, которые вручал президент УЕФА Александер Чеферин.

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Однако, когда очередь дошла до последнего в очереди капитана Сон Хын Мина, то поднос с медалями оказался пустым.

В итоге южнокореец поднимал трофей Лиги Европы без медали. Также на церемонии медаль не получил аргентинец Кристиан Ромеро, который выводил команду на игру с капитанской повязкой. Сон появился на поле во втором тайме.

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Позже в УЕФА заявили, что проблема возникла из-за того, что Тоттенхэм отправил слишком много людей для получения медалей во время церемонии награждения.

Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что клубы были проинформированы о том, что на сцене будет вручено только 30 медалей каждому клубу. Еще 20 медалей были переданы клубу после церемонии для раздачи игрокам и персоналу.

Для Тоттенхэма победа в Лиге Европы стала первой в еврокубках за 41 год. Последний раз шпоры торжествовали в Кубке УЕФА в 1984 году. Также они являются победителями первого розыгрыша турнира в 1972 году.

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