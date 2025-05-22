Клубный чемпионат мира-2025: известно, кто будет транслировать турнир в Украине

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года начнется 15 июня и продлится до 13 июля в Соединенных Штатах Америки. В турнире примут участие 32 клуба, из которых 12 — представители Европы.

Теперь стало известно, кто покажет в Украине матчи Клубного чемпионата мира по футболу в новом формате.

Факты ICTV рассказывают, где смотреть Клубный ЧМ-2025, который станет крупнейшим футбольным турниром этого лета.

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Клубный чемпионат мира по футболу-2025: кто будет транслировать

Матчи Клубного чемпионата мира по футболу в Украине покажет Суспільне. Большинство матчей будут доступны вживую на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

Общественное покажет все матчи раунда плей-офф, а также лучшие игры группового этапа.

Отмечается, что вживую будут показаны все матчи с участием украинских футболистов, в частности Бенфики, за которую играет Анатолий Трубин.

Все матчи вживую будут доступны на платформе DAZN, впрочем там не будет украинских комментаторов.

Клубный чемпионат мира-2025: расписание

Расписание трансляций станет известно после того, как будет окончательно утвержден состав участников. Это должно произойти 1 июня.

В Суспільне сообщили, что тогда опубликуют подробное расписание Клубного ЧМ-2025 и список комментаторов.

В Клубном ЧМ-2025 примут участие 32 клуба из всех конфедераций, а не как раньше по одному представителю.

От Европы участие примут победители Лиги чемпионов за последние 4 года (включая сезон 2023/24) и восемь команд с наивысшим рейтингом УЕФА.

Квота на турнир от одной страны составляет два клуба. Поэтому австрийский Зальцбург обошел Ливерпуль, Милан и Барселону, которые опережают австрийцев, но квоты их стран заняты другими клубами.

От Европы будут представлены следующие клубы: Реал, Атлетико (оба — Испания), Манчестер Сити, Челси (оба — Англия), Бавария, Боруссия Дортмунд (оба — Германия), Интер, Ювентус (оба — Италия), Порту, Бенфика (оба — Португалия), ПСЖ (Франция), Зальцбург (Австрия).

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