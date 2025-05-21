Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Срочно
Взрывы в Луцке: к городу один за другим летели БпЛА
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы-2025

Тоттенгем
Фото: Getty Images

Лондонский Тоттенхэм впервые в истории стал победителем Лиги Европы. Ранее шпоры дважды триумфовали в Кубке УЕФА (в 1972 и 1984 годах), который считается предшественником этого турнира.

В финальном матче Лиги Европы-2025 Тоттенхэм обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:0. Игра состоялась в испанском Бильбао на стадионе Сан-Мамес.

Тоттенхэм — победитель Лиги Европы-2025

Единственный гол в матче забили на 42-й минуте встречи. Хавбек шпор Папе Матар Сарр получил пас и навесил с левого фланга на ближнюю штангу.

Сейчас смотрят

У Бреннана Джонсона сперва не получился удар, но в результате борьбы с Люком Шоу мяч залетел в сетку ворот красных дьяволов.

Во втором тайме на 69-й минуте Манчестер Юнайтед создал реальный момент, чтобы сравнять счет.

На выходе неудачно сыграл голкипер Тоттенхэма Гульельмо Викарио, врезавшись в Доминика Соланке. Тогда мяч отскочил к Расмусу Хейлунна, который пробивал головой в пустые ворота. Однаков невероятном прыжке на линии ворот ногой выбил мяч подальше Мики ван де Вен.

Тоттенхэм — МЮ: гол Джонсона

Финал Лиги Европы-2025. Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед — 1:0

  • Голы: Джонсон, 42

Для Тоттенхэма победа в Лиге Европы — это не только добытый трофей, но и добытая путевка в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Текущий сезон в АПЛ шпоры провалили полностью — за тур до завершения они занимают предпоследнюю строчку с 38 очками. МЮ опережает их на одну позицию с 39 баллами.

Читайте также
ПСЖ – Интер: суперкомпьютер назвал фаворита финала Лиги чемпионов-2025
Луїс Енріке

Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь