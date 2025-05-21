Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы-2025

Лондонский Тоттенхэм впервые в истории стал победителем Лиги Европы. Ранее шпоры дважды триумфовали в Кубке УЕФА (в 1972 и 1984 годах), который считается предшественником этого турнира.

В финальном матче Лиги Европы-2025 Тоттенхэм обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:0. Игра состоялась в испанском Бильбао на стадионе Сан-Мамес.

Тоттенхэм — победитель Лиги Европы-2025

Единственный гол в матче забили на 42-й минуте встречи. Хавбек шпор Папе Матар Сарр получил пас и навесил с левого фланга на ближнюю штангу.

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У Бреннана Джонсона сперва не получился удар, но в результате борьбы с Люком Шоу мяч залетел в сетку ворот красных дьяволов.

Во втором тайме на 69-й минуте Манчестер Юнайтед создал реальный момент, чтобы сравнять счет.

На выходе неудачно сыграл голкипер Тоттенхэма Гульельмо Викарио, врезавшись в Доминика Соланке. Тогда мяч отскочил к Расмусу Хейлунна, который пробивал головой в пустые ворота. Однаков невероятном прыжке на линии ворот ногой выбил мяч подальше Мики ван де Вен.

Тоттенхэм — МЮ: гол Джонсона

Финал Лиги Европы-2025. Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед — 1:0

Голы: Джонсон, 42

Для Тоттенхэма победа в Лиге Европы — это не только добытый трофей, но и добытая путевка в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Текущий сезон в АПЛ шпоры провалили полностью — за тур до завершения они занимают предпоследнюю строчку с 38 очками. МЮ опережает их на одну позицию с 39 баллами.

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