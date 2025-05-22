Обладатель Золотого мяча Лука Модрич объявил, что уходит из Реала

Футболист сборной Хорватии Лука Модрич объявил, что покидает мадридский Реал. Его контракт со сливочными завершается в конце сезона-2024/25.

Об этом 39-летний футболист объявил в социальной сети Instagram.

Лука Модрич покидает Реал Мадрид

В заметке на своей странице Модрич сообщил, что проведет последнюю игру на Сантьяго Бернабеу в субботу, 22 мая, когда Реал примет Реал Сосьедад в рамках заключительного тура Ла Лиги текущего сезона.

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— Момент настал. Момент, которого я никогда не хотел, но это футбол, а в жизни все имеет начало и конец… В субботу я сыграю свою последнюю игру на Сантьяго Бернабеу, — написал Модрич.

В то же время в своем заявлении Модрич также подтвердил, что примет участие в Клубном чемпионате мира, который состоится в США 15-13 июля.

— Я иду с переполненным сердцем. Полным гордости, благодарности и незабываемых воспоминаний. И хотя после Клубного чемпионата мира я больше не выйду в этой футболке на поле, я всегда буду мадридцем, — говорится в заметке.

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Как пишет The Athletic, приоритетом для хорвата было остаться в клубе, но переговоры с Реалом не увенчались успехом.

Лука Модрич сыграл 590 матчей за Реал после перехода из Тоттенхэма в 2012 году. Он забил 43 гола и выиграл с клубом 26 трофеев. Среди них — четыре титула Ла Лиги, а также рекордные шесть трофеев Лиги чемпионов.

После победы Реала в Лиге чемпионов в 2018 году, а также выхода в финал ЧМ Модрич получил Золотой мяч, став первым футболистом, кроме Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которому это удалось со времен Кака в 2017 году.

Модрич стал самым возрастным игроком, который представлял Реал в Ла Лиге, превзойдя рекорд, который ранее принадлежал Ференцу Пушкашу. В январе Модрич также обошел Пушкаша и стал самым возрастным игроком мадридцев, который отметился голом. Это произошло в матче против Валенсии в возрасте 39 лет и 116 дней.

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