Два дебютанта: определились команды, которые напрямую пробились в УПЛ

Определились две команды Первой лиги, которые получили прямые путевки в следующий розыгрыш украинской Премьер-лиги. Ими стали Эпицентр и СК Полтава.

Кто вышел в УПЛ из Первой лиги

Эпицентр гарантировал себе путевку еще за три тура до завершения матчей в группе повышения в классе. Это позволило команде впервые в истории попасть в УПЛ.

В последнем туре Первой лиги в этой группе определялась вторая команда, которая гарантирует себе повышение в классе. На это претендовали СК Полтава и Кудривка.

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В итоге СК Полтава одолела харьковский Металлист со счетом 1:0 и обеспечила себе второе место в таблице. А Кудривка уступила Эпицентру 1:2 и опустилась на четвертую строчку. Ее на одно очко опередил Металлист 1925, который сыграл вничью с Агробизнесом (1:1).

Отметим, что для СК Полтавы это дебютный выход в УПЛ. Однако обе команды, которые завоевали прямые путевки в элитный дивизион, должны еще получить соответствующие аттестаты от Украинской ассоциации футбола.

В стыковых матчах за право выйти в УПЛ две команды Первой лиги Кудривка и Левый берег, а также две команды из элиты Ворскла и Левый Берег, которые попытаются сохранить прописку в чемпионате Украины.

Стыковые матчи за место в УПЛ сезона-2025/26

Первые матчи: 29 мая (четверг):

Кудривка — Ворскла Полтава;

Левый Берег (Киев) — Металлист 1925.

Ответные матчи: 1 июня (воскресенье):

Ворскла Полтава — Кудривка;

Металлист 1925 — Левый Берег.

Напомним, среди участников чемпионата Украины по футболу сезона-2024/25 в Первую лигу выбыли Ингулец и Черноморец. Чемпионство УПЛ оформило киевское Динамо.

Фото: СК Полтава

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