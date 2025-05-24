Два дебютанта: определились команды, которые напрямую пробились в УПЛ
Определились две команды Первой лиги, которые получили прямые путевки в следующий розыгрыш украинской Премьер-лиги. Ими стали Эпицентр и СК Полтава.
Кто вышел в УПЛ из Первой лиги
Эпицентр гарантировал себе путевку еще за три тура до завершения матчей в группе повышения в классе. Это позволило команде впервые в истории попасть в УПЛ.
В последнем туре Первой лиги в этой группе определялась вторая команда, которая гарантирует себе повышение в классе. На это претендовали СК Полтава и Кудривка.
В итоге СК Полтава одолела харьковский Металлист со счетом 1:0 и обеспечила себе второе место в таблице. А Кудривка уступила Эпицентру 1:2 и опустилась на четвертую строчку. Ее на одно очко опередил Металлист 1925, который сыграл вничью с Агробизнесом (1:1).
Отметим, что для СК Полтавы это дебютный выход в УПЛ. Однако обе команды, которые завоевали прямые путевки в элитный дивизион, должны еще получить соответствующие аттестаты от Украинской ассоциации футбола.
В стыковых матчах за право выйти в УПЛ две команды Первой лиги Кудривка и Левый берег, а также две команды из элиты Ворскла и Левый Берег, которые попытаются сохранить прописку в чемпионате Украины.
Стыковые матчи за место в УПЛ сезона-2025/26
Первые матчи: 29 мая (четверг):
- Кудривка — Ворскла Полтава;
- Левый Берег (Киев) — Металлист 1925.
Ответные матчи: 1 июня (воскресенье):
- Ворскла Полтава — Кудривка;
- Металлист 1925 — Левый Берег.
Напомним, среди участников чемпионата Украины по футболу сезона-2024/25 в Первую лигу выбыли Ингулец и Черноморец. Чемпионство УПЛ оформило киевское Динамо.
Фото: СК Полтава