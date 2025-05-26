Бетис – Челси: прогноз на финал Лиги конференций

В матче между Бетисом и Челси определится обладатель трофея Лиги конференций сезона-2024/25. Матч состоится в среду, 26 мая, на Городском стадионе во Вроцлаве (Польша).

Начало матча Бетис – Челси – в 22:00 по киевскому времени.

Бетис – Челси: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Бетис – Челси являются подопечные Энцо Марески.

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Ставки на победу Челси принимают с коэффициентом 1.84. Успех Бетиса оценивают в 4.50. Ничейный исход матча Бетис – Челси в основное время – 3.65.

Вероятность того, что финальный матч Лиги конференций завершится после дополнительного времени оценивается в 6.70, а вероятность того, что для определения победителя понадобится серия пенальти – 5.75.

Наиболее вероятным исходом матча Бетис – Челси букмекеры считают счет 1:1 после основного времени – коэффициент 6.10. Или же победу синих 1:0 – прогноз 7.70.

За свою историю команды четыре раза встречались в еврокубках: трижды победу одержал Челси, один раз торжествовал Бетис.

Напомним, в 1/2 финала Лиги конференций Бетис по сумме двух матчей одолел итальянскую Фиорентину, а Чедси обыграл шведский Юргорден.

В прошлом году победителем Лиги конференций стал греческий Олимпиакос, который в финале обыграл Фиорентину.

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