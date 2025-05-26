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3 мин.

Рейтинг WTA: прогресс Костюк и вылет Калининой из топ-100

рейтинг WTA
Фото: Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 26 мая 2025 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, а вот второй ракеткой теперь стала американка Коко Гауфф, третью строчку замкнула еще одна представительница США Джессика Пегула.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.

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Рейтинг WTA — на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая потеряла одну позицию и теперь занимает 14-е место.

Зато поднялись на одну строчку Марта Костюк, а также на пять мест Юлия Стародубцева. А вот Ангелина Калинина потеряла 30 позиций и выпала из топ-100 рейтинга.

  • 14. (13). Элина Свитолина — 2 905 очков;
  • 25. (26). Марта Костюк — 1 796 очков;
  • 48. (48). Даяна Ястремская — 1 159 очков;
  • 81. (86). Юлия Стародубцева — 804 очка;
  • 113. (83). Ангелина Калинина — 813 очков;
  • 151. (151). Дарья Снигур — 485 очков;
  • 217 (235) Александра Олейникова — 304 очка.

Рейтинг WTA от 26 мая 2025 года

В первой десятке рейтинга WTA произошло лишь два изменения — китаянка Чжэн Циньвэнь поместила с шестой позиции американку Мэдисон Киз.

  1. (1). Арина Соболенко — 10 683 очка;
  2. (2). Коко Гауфф (США) — 6 863 очка;
  3. (3). Джессика Пегула (США) — 6 243 очка;
  4. (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5 865 очков;
  5. (5). Ига Свентек (Польша) — 5 838 очков;
  6. (6) Мирра Андреева — 4 986 очков;
  7. (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4 368 очков;
  8. (7) Мэдисон Киз (США) — 4 184 очка;
  9. (9). Эмма Наварро (США) — 3 879 очков;
  10. (10). Паула Бадоса (Испания) — 3 684 очка.

Следующие две недели во Франции будет проходить грунтовый турнир серии Grand Slam — Ролан Гаррос.

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