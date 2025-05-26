Рейтинг WTA: прогресс Костюк и вылет Калининой из топ-100
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 26 мая 2025 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, а вот второй ракеткой теперь стала американка Коко Гауфф, третью строчку замкнула еще одна представительница США Джессика Пегула.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.
Рейтинг WTA — на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая потеряла одну позицию и теперь занимает 14-е место.
Зато поднялись на одну строчку Марта Костюк, а также на пять мест Юлия Стародубцева. А вот Ангелина Калинина потеряла 30 позиций и выпала из топ-100 рейтинга.
- 14. (13). Элина Свитолина — 2 905 очков;
- 25. (26). Марта Костюк — 1 796 очков;
- 48. (48). Даяна Ястремская — 1 159 очков;
- 81. (86). Юлия Стародубцева — 804 очка;
- 113. (83). Ангелина Калинина — 813 очков;
- 151. (151). Дарья Снигур — 485 очков;
- 217 (235) Александра Олейникова — 304 очка.
Рейтинг WTA от 26 мая 2025 года
В первой десятке рейтинга WTA произошло лишь два изменения — китаянка Чжэн Циньвэнь поместила с шестой позиции американку Мэдисон Киз.
- (1). Арина Соболенко — 10 683 очка;
- (2). Коко Гауфф (США) — 6 863 очка;
- (3). Джессика Пегула (США) — 6 243 очка;
- (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5 865 очков;
- (5). Ига Свентек (Польша) — 5 838 очков;
- (6) Мирра Андреева — 4 986 очков;
- (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4 368 очков;
- (7) Мэдисон Киз (США) — 4 184 очка;
- (9). Эмма Наварро (США) — 3 879 очков;
- (10). Паула Бадоса (Испания) — 3 684 очка.
Следующие две недели во Франции будет проходить грунтовый турнир серии Grand Slam — Ролан Гаррос.