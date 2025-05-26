Известны все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Чемпион Украины по футболу киевское Динамо будет стартовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов со второго раунда в статусе сеяной команды.
Об этом стало известно после завершения сезона в европейских чемпионатах.
Потенциальные соперники Динамо в Лиге чемпионов
Во втором раунде квалификации Динамо будет среди сеяных команд, но в случае выхода в третий раунд — окажется в корзине с несеяными.
В целом бело-синим в квалификации необходимо будет преодолеть три команды, чтобы выйти в основной турнир Лиги чемпионов.
Ныне известны все 12 потенциальных соперников, с которыми может сыграть Динамо во втором круге:
- Зрински (Босния и Герцеговина);
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар);
- Брейдаблик (Исландия);
- Пафос (Кипр);
- Дрита (Косово);
- РФШ (Латвия);
- Жальгирис (Литва);
- Линфилд (Северная Ирландия);
- Нью-Сейнтс (Уэльс);
- КуПС (Финляндия);
- Риека (Хорватия);
- Будучност (Черногория).
Матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 22/23 и 29/30 июля. УЕФА проведет жеребьевку этой стадии 17 июня.
Если киевляне успешно преодолеют второй раунд квалификации, то гарантированно будут иметь еврокубковую осень — минимум это будет участие в Лиге конференций.
Напомним, впервые за 17 лет ни одна украинская команда напрямую не попала в основной раунд Лиги чемпионов.
Напомним, киевское Динамо стало чемпионом украинской Премьер-лиги сезона-2024/25. Подопечные Александра Шовковского стали единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения в 30 турах УПЛ.