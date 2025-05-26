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3 мин.

Известны все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

ФК Динамо
Фото: Динамо Киев

Чемпион Украины по футболу киевское Динамо будет стартовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов со второго раунда в статусе сеяной команды.

Об этом стало известно после завершения сезона в европейских чемпионатах.

Потенциальные соперники Динамо в Лиге чемпионов

Во втором раунде квалификации Динамо будет среди сеяных команд, но в случае выхода в третий раунд — окажется в корзине с несеяными.

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В целом бело-синим в квалификации необходимо будет преодолеть три команды, чтобы выйти в основной турнир Лиги чемпионов.

Ныне известны все 12 потенциальных соперников, с которыми может сыграть Динамо во втором круге:

  • Зрински (Босния и Герцеговина);
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар);
  • Брейдаблик (Исландия);
  • Пафос (Кипр);
  • Дрита (Косово);
  • РФШ (Латвия);
  • Жальгирис (Литва);
  • Линфилд (Северная Ирландия);
  • Нью-Сейнтс (Уэльс);
  • КуПС (Финляндия);
  • Риека (Хорватия);
  • Будучност (Черногория).

Матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 22/23 и 29/30 июля. УЕФА проведет жеребьевку этой стадии 17 июня.

Если киевляне успешно преодолеют второй раунд квалификации, то гарантированно будут иметь еврокубковую осень — минимум это будет участие в Лиге конференций.

Напомним, впервые за 17 лет ни одна украинская команда напрямую не попала в основной раунд Лиги чемпионов.

Напомним, киевское Динамо стало чемпионом украинской Премьер-лиги сезона-2024/25. Подопечные Александра Шовковского стали единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения в 30 турах УПЛ.

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Динамо, Ліга чемпіонів, Футбол
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