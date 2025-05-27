Он еще позажигает: Маркевич назвал лучшего футболиста в УПЛ

Бывший тренер сборной Украины, Днепра и Металлиста Мирон Маркевич рассказал, что считает футболиста киевского Динамо Андрея Ярмоленко лучшим игроком украинской Премьер-лиги на данный момент.

Об этом он сказал в интервью изданию Sport.ua.

Маркевич назвал лучшего игрока УПЛ

По мнению футбольного специалиста, руководство Динамо приняло правильное решение, продлив с 35-летним игроком контракт.

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— Андрей Ярмоленко — лучший, на данный момент, игрок нашего чемпионата. Здесь все логично, что руководство клуба продлило с этим классным полузащитником контракт, несмотря на его возраст. Думаю, он еще позажигает, — сказал Маркевич.

Он также добавил, что в то же время у молодых динамовских футболистов будет прекрасная возможность и дальше учиться у Ярмоленко.

Напомним, киевское Динамо стало чемпионом украинской Премьер-лиги сезона-2024/25. Бело-синие стали единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения в 30 турах УПЛ.

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