Сборная Украины по футболу понесла кадровую потерю перед турниром в Канаде
Полузащитник житомирского Полесья Александр Назаренко пропустит матчи сборной Украины на товарищеском турнире в Канаде.
Об этом футболист сообщил пресс-службе своего клуба.
Назаренко не сыграет за сборную из-за травмы
25-летний Александр Назаренко получил повреждение, поэтому вынужденно пропустил последние матчи в УПЛ против Зари и Кривбасса.
По словам футболиста, для полного восстановления от травмы ему понадобится около месяца, поэтому он не сможет поехать с национальной командой в Канаду, но будет готов к тренировочным сборам с командой.
— К сожалению, я получил повреждение, которое не дает мне возможности сыграть, и пришли к выводу с врачом, что мне надо хорошо восстановиться на следующий сезон. Для полного восстановления еще где-то месяц нужен. Я надеюсь, что на сборах все будет окей. К сожалению, травма мешает мне поехать в Канаду, — сказал он.
Пока не известно, кто заменит Назаренко в составе сборной Украины. Тренерский штаб Сергея Реброва включил в основную заявку 26 футболистов, еще четверо попали в резервный список.
На товарищеском турнире в Канаде сборная Украины проведет два матча на стадионе BMO Field, который будет принимать поединки финальной части ЧМ-2026.
С Канадой сине-желтые встретятся 7 июня, а 10 июня запланирована игра с Новой Зеландией.
Фото: ФК Полесье