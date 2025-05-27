Сборная Украины по футболу понесла кадровую потерю перед турниром в Канаде

Полузащитник житомирского Полесья Александр Назаренко пропустит матчи сборной Украины на товарищеском турнире в Канаде.

Об этом футболист сообщил пресс-службе своего клуба.

Назаренко не сыграет за сборную из-за травмы

25-летний Александр Назаренко получил повреждение, поэтому вынужденно пропустил последние матчи в УПЛ против Зари и Кривбасса.

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По словам футболиста, для полного восстановления от травмы ему понадобится около месяца, поэтому он не сможет поехать с национальной командой в Канаду, но будет готов к тренировочным сборам с командой.

— К сожалению, я получил повреждение, которое не дает мне возможности сыграть, и пришли к выводу с врачом, что мне надо хорошо восстановиться на следующий сезон. Для полного восстановления еще где-то месяц нужен. Я надеюсь, что на сборах все будет окей. К сожалению, травма мешает мне поехать в Канаду, — сказал он.

Пока не известно, кто заменит Назаренко в составе сборной Украины. Тренерский штаб Сергея Реброва включил в основную заявку 26 футболистов, еще четверо попали в резервный список.

На товарищеском турнире в Канаде сборная Украины проведет два матча на стадионе BMO Field, который будет принимать поединки финальной части ЧМ-2026.

С Канадой сине-желтые встретятся 7 июня, а 10 июня запланирована игра с Новой Зеландией.

Фото: ФК Полесье

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