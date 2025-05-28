Бетис – Челси: где смотреть онлайн финал Лиги конференций

Матч Бетис – Челси в финале Лиги конференций определит нового обладателя трофея сезона-2024/25. Игра состоится 26 мая на Городском стадионе в польском Вроцлаве.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч Бетис — Челси, где смотреть и кто покажет в Украине игру зелено-белых и аристократов в финале Лиги конференций, рассказывают Факты ICTV.

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Бетис – Челси: где смотреть

Прямую трансляцию матча Бетис – Челси можно будет посмотреть на платформе Megogo.

Трансляция финала Лиги конференций будет доступна на канале Megogo Футбол 1, а также в подразделе Футбол в разделе Спорт.

Матч Бетис — Челси можно будет онлайн посмотреть по следующим подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL. Комментировать встречу будут Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

На финале Лиги конференций будет работать боснийская бригада рефери во главе с Ирфаном Пельто. Ему будут ассистировать Давор Бельо и Сенад Ибришимбигович. Четвертым арбитром назначен турок Халил Мелер.

За VAR будет отвечать француз Жером Бризар, которому будут помогать его земляк Вилли Делажо и итальянец Марко Ди Белло.

В финал Лиги конференций Бетис вышел благодаря победе над итальянской Фиорентиной, а Челси в 1/2 финала одолел шведский Юргорден.

Действующим победителем Лиги конференций является греческий Олимпиакос, который в финале 2024 года обыграл Фиорентину.

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