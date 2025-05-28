Не дайте сделать из вас оружие: Усик обратился к подросткам из-за манипуляций РФ

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик обратился к подросткам и украинцам в целом в связи с угрозой со стороны российских спецслужб.

На своей странице в социальной сети Instagram боксер призвал не вестись на манипуляции врага и быть бдительными.

Усик обратился к украинцам из-за манипуляций РФ

Александр отметил, что решил записать обращение не как спортсмен, а как человек, который знает, что настоящая сила — это умение оставаться верным себе и своей родной земле, своей семье.

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— Сегодня спецслужбы РФ хотят вашими руками нанести вред Украине. Не ведитесь на их уловки, не позволяйте превратить вас в оружие против своей Родины. Быть крутым — это иметь голову на плечах. Если вас вербуют поджогами, терактами, просят куда-то перенести неизвестные пакеты — сразу сообщайте своим родителям, учителям, обращайся в СБУ и национальную полицию, — сказал Усик.

Он добавил, что именно так украинцы смогут защитить себя и своих близких.

В заметке Усик обратил внимание на информационную кампанию Спали ФСБшника, в рамках которой СБУ и Нацполиция провели для украинских школьников онлайн-урок.

View this post on Instagram A post shared by Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Детям рассказали, как распознать вербовщиков и не попасть в смертельную ловушку. Враг предлагает молодежи “легкий заработок”, например сфотографировать объект или поджечь авто ВСУ. Часто — принести сумку со взрывчаткой в ТЦК, а потом россияне взрывают “курьера”.

Украинские правоохранители призывают не позволять “не дать россиянам сделать из вас вас террористов-смертников”. Поэтому следует сразу сообщайте СБУ и полицию о попытках вербовки вас для терактов и диверсий.

Контакты для обращений:

чатбот СБУ Спали ФСБшника доступен по ссылке

Спали ФСБшника доступен по горячая линия СБУ : 0-800-501-482;

: 0-800-501-482; телефон Нацполиции: 102.

Напомним, в конце апреля объявили о реванше Усик — Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

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