Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос: известна следующая соперница

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий круг турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2025.

В двух сетах она одолела представительницу Венгрии Анну Бондар со счетом 7:6 (7:4), 7:5.

Свитолина вышла в 1/16 финала на Ролан Гаррос

Теннисистки провели на корте 1 час и 56 минут, за которые Элина четыре раза подала навылет, допустила на одну невынужденную ошибку больше (36:35), но имела больше виннеров, чем соперница 29:20.

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В первой партии Свитолина с брейком повела 3:0, одна Бондар удалось сравнять 3:3, взяв подачу украинки. Исход первого сета определился на тай-брейке, в котором Элина выиграла четыре розыгрыша подряд — сет-пойнт ей удался со второй попытки.

Второй сет начался с обмена брейками, а решающим стал 11-й гейм на подаче Бондарь, который взяла Свитолина, после чего подала на матч и закрыла игру.

— Самым большим вызовом сегодня были погодные условия. Действительно, было очень сложно. Мне пришлось бороться не только с соперницей, но и с самой собой. Я была немного разочарована, не буду скрывать. Но все мы люди, и такое случается. Я очень рада, что смогла остаться в игре, собраться, вернуться и, в конце концов, победить, — сказала Элина на корте после игры.

Elina on clay @ElinaSvitolina defeats Bondar in straight sets 7-6(4), 7-5 and books her spot into the next round. #RolandGarros pic.twitter.com/CHR4SBu1lx — wta (@WTA) May 28, 2025

Следующей соперницей Элины станет американка Бернарда Пера, которая в трех сетах одолела 18-ю сеяную хорватку Донну Векич.

Украинка один раз встречалась с американкой и было это еще в 2013 году на турнире ITF в Праге. Тогда выиграла наша спортсменка.

Напомним, в первом круге Свитолина разгромила в двух сетах теннисистку Зейнеп Сонмез со счетом 6:1, 6:1.

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