Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос: известна следующая соперница

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий круг турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2025.

В двух сетах она одолела представительницу Венгрии Анну Бондар со счетом 7:6 (7:4), 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час и 56 минут, за которые Элина четыре раза подала навылет, допустила на одну невынужденную ошибку больше (36:35), но имела больше виннеров, чем соперница 29:20.

В первой партии Свитолина с брейком повела 3:0, одна Бондар удалось сравнять 3:3, взяв подачу украинки. Исход первого сета определился на тай-брейке, в котором Элина выиграла четыре розыгрыша подряд — сет-пойнт ей удался со второй попытки.

Второй сет начался с обмена брейками, а решающим стал 11-й гейм на подаче Бондарь, который взяла Свитолина, после чего подала на матч и закрыла игру.

Elina on clay @ElinaSvitolina defeats Bondar in straight sets 7-6(4), 7-5 and books her spot into the next round. #RolandGarros pic.twitter.com/CHR4SBu1lx

— wta (@WTA) May 28, 2025