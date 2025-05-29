Играют немножко в разные стили: Шевченко сделал прогноз на финал ЛЧ-2025

Президент Украинской ассоциации футбола и легенда Милана Андрей Шевченко дал свой прогноз на финал Лиги чемпионов-2025, в котором сыграют ПСЖ и Интер.

Об этом он сказал во Львове, где 29 мая началось турне трех Золотых мячей, которые выигрывали Шевченко, Олег Блохин и Игорь Беланов.

ПСЖ — Интер: прогноз Шевченко

Финал Лиги чемпионов состоится в Мюнхене на Альянц-Арене в субботу, 31 мая. Для ПСЖ это будет второй финал в истории, тогда как для Интера аж седьмой, из которых в трех нерадзурри одерживали победу.

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По словам экс-футболиста Милана, с фаворитом на финальный матч Лиги чемпионов 2025 года он не определился. Но Шевченко отметил, что ждет очень яркой игры.

— Я думаю, будет яркий футбол. Это две команды, которые играют немножко в разных стилях. Интер — очень хорошая команда, которая уже второй раз подряд попадает в финал. ПСЖ за последние годы очень сильно проявил себя. Финал будет очень ярким. Думаю, выиграет команда, которая лучше будет подготовлена, — сказал Шевченко.

Отметим, что ранее шансы обеих команд оценил суперкомпьютер аналитического портала Opta. Фаворитом финала Лиги чемпионов он считает действующих чемпионов Франции — ПСЖ с вероятностью в 53,6%.

Также уже известен прогноз букмекеров на матч ПСЖ — Интер в финале Лиги чемпионов-2025.

Источник : 24 канал

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