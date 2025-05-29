Салах признался, в каком возрасте планирует завершить карьеру

Звездный вингер английского Ливерпуля Мохаммед Салах сказал, когда планирует завершить карьеру.

Об этом он сказал в разговоре с египетским телеканалом ON Sports.

Салах сказал, когда завершит карьеру

32-летний Салах заявил, что может играть до 40 лет, и не разрывает контакты относительно возможного перехода в клуб в Саудовской Аравии в будущем.

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— Я закончу играть, когда у меня появится такое ощущение. Если вы спросите меня о моем мнении, я думаю, что могу играть до 39 или 40 лет, но если бы я почувствовал раньше, что хочу остановиться, я бы завершил. Я многого достиг, — сказал египтянин.

Он добавил, что если бы ему не удалось договориться с Ливерпулем о новом контракте, то уехал бы играть в чемпионат Саудовской Аравии.

По данным источников BBC Sport, Салах мог заработать в Саудовской Аравии не менее 500 млн фунтов стерлингов, но решил подписать новый контракт с красными в прошлом месяце и остаться на Энфилде.

32-летний форвард Ливерпуля провел хороший сезон, который для мерсисайдцев закончился чемпионством в АПЛ. Салах забил 29 голов и отдал 18 результативных передач.

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