Ротань стал новым главным тренером ФК Полесье

Украинский специалист Руслан Ротань возглавил житомирское Полесье после того, как завершил сотрудничество с Александрией.

Об этом сообщил житомирский клуб на своем официальном сайте.

Ротань — главный тренер ФК Полесье

— Футбольный клуб Полесье объявляет о назначении Руслана Ротаня на должность главного тренера команды, — говорится в сообщении.

С житомирским клубом 43-летний специалист подписал контракт сроком на три года. На этой должности он сменил украинского специалиста ливанского происхождения Имада Ашура, которого уволили за два тура до завершения сезона УПЛ.

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Предыдущим клубом Ротаня была Александрия, с которой он выиграл исторические серебряные медали украинской Премьер-лиги в сезоне-2024/25.

О прекращении сотрудничества со специалистом вице-чемпионы объявили 29 мая.

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Ранее Ротань во главе украинской молодежки завоевал путевку на футбольный турнир Олимпийских игр и возглавил олимпийскую сборную Украины на летней Олимпиаде-2024 в Париже.

В период игровой карьеры выступал за Днепр, киевское Динамо и чешскую Славию Прагу. Становился чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка, а также вице-чемпионом Лиги Европы.

В составе национальной сборной Украины провел 100 матчей, в 24 из которых выходил на поле с капитанской повязкой.

Фото: ФК Полесье

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