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Кто вышел в финал Лиги чемпионов 2025 года

фінал Ліги чемпіонів
Фото: Getty Images

По итогам матчей 1/2 финала определились оба финалиста Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25.

Факты ICTV рассказывают, кто вышел в финал Лиги чемпионов 2025 года.

Кто сыграет в финале Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов сыграют итальянский Интер и французский Пари Сен-Жермен.

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Первым путевку в финал завоевали подопечные Симоне Индзаги. В двухматчевом противостоянии с Барселоной Интер одержал победу со счетом 7:6 (3:3, 4:3) по сумме двух матчей.

Для нерадзурри это будет седьмой финал Лиги чемпионов в истории. Трижды Интер поднимал трофей в сезонах: 1963/64, 1964/65 и 2009/10. В то же время это также будет для команды второй финал ЛЧ за последние три года (в сезоне-2023/24 Интер проиграл Манчестер Сити 0:1).

Вторым финалистом Лиги чемпионов стал действующий чемпион Франции ПСЖ, обыгравший в двух матчах лондонский Арсенал (1:0, 2:1). Для парижан это второй финал ЛЧ в истории.

Финал Лиги чемпионов 2025 состоится в субботу, 31 мая, на стадионе Альянц-Арена. Победитель турнира квалифицируется в основной раунд Лиги чемпионов следующего сезона и будет играть в Суперкубке УЕФА.

Отметим, что в финале Лиги чемпионов в Мюнхене выступит американская группа Linkin Park.

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