11 лет спустя: Аллегри во второй раз возглавил Милан
Итальянский Милан объявил о назначении Массимилиано Аллегри главным тренером мужской команды.
Об этом сообщается на официальном сайте россонери.
Массимилиано Аллегри — главный тренер Милана
— ФК Милан с радостью сообщает, что Массимилиано Аллегри назначен главным тренером первой мужской команды, — говорится в сообщении.
На этом посту 57-летний итальянский специалист сменил португальца Сержиу Консейсау, об отставке которого объявили накануне.
Милан не сообщил детали и срок контракта с Аллегри.
Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! #SempreMilan
— AC Milan (@acmilan) May 30, 2025
Массимилиано Аллегри во второй раз в карьере возглавил Милан. Он уже тренировал россонери в период с 2010 по 2014 год, выиграв чемпионат Италии и Суперкубок страны.
С 2014 до 2019 года, а затем в период 2021-2024 года возглавлял Ювентус, приведя его к пяти титулам чемпиона Серии А, пяти трофеям Кубка Италии и двум Суперкубкам Италии.
В сезоне-2024/25 Милан занял лишь восьмое место в Серии А и следующий сезон проведет без еврокубков.