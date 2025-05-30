11 лет спустя: Аллегри во второй раз возглавил Милан

Итальянский Милан объявил о назначении Массимилиано Аллегри главным тренером мужской команды.

Об этом сообщается на официальном сайте россонери.

Массимилиано Аллегри — главный тренер Милана

— ФК Милан с радостью сообщает, что Массимилиано Аллегри назначен главным тренером первой мужской команды, — говорится в сообщении.

На этом посту 57-летний итальянский специалист сменил португальца Сержиу Консейсау, об отставке которого объявили накануне.

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Милан не сообщил детали и срок контракта с Аллегри.

Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) May 30, 2025

Массимилиано Аллегри во второй раз в карьере возглавил Милан. Он уже тренировал россонери в период с 2010 по 2014 год, выиграв чемпионат Италии и Суперкубок страны.

С 2014 до 2019 года, а затем в период 2021-2024 года возглавлял Ювентус, приведя его к пяти титулам чемпиона Серии А, пяти трофеям Кубка Италии и двум Суперкубкам Италии.

В сезоне-2024/25 Милан занял лишь восьмое место в Серии А и следующий сезон проведет без еврокубков.

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