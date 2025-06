11 лет спустя: Аллегри во второй раз возглавил Милан

Итальянский Милан объявил о назначении Массимилиано Аллегри главным тренером мужской команды.

Об этом сообщается на официальном сайте россонери.

На этом посту 57-летний итальянский специалист сменил португальца Сержиу Консейсау, об отставке которого объявили накануне.

Милан не сообщил детали и срок контракта с Аллегри.

Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) May 30, 2025