Реал подписал звезду Ливерпуля и установил космическую сумму выкупа

Мадридский Реал объявил о подписании контракта с игроком сборной Англии и звездой Ливерпуля Трентом Александером-Арнольдом.

Об этом сообщается на официальном сайте сливочных.

Трент Александер-Арнольд — игрок Реала

В мае этого года 26-летний Александер-Арнольд объявил, что покидает Энфилд после 20 лет в структуре Ливерпуля.

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Контракт Трента Александера-Арнольда с Реалом рассчитан на шесть сезонов с 1 июня 2025 года до 30 июня 2031 года.

По данным журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, Реал установил на Трента клаусулу в размере €1 млрд.

Что известно о Тренте Александер-Арнольде

Тренту 26 лет и он переходит в Реал в статусе действующего чемпиона Англии в составе Ливерпуля. Он выступает на позиции правого защитника.

Кроме нынешнего чемпионства, в активе Трента такие победы с Ливерпулем: победа в Лиге чемпионов, трофей Клубного чемпионата мира, Суперкубок УЕФА, титул АПЛ в 2019 году, победа в Кубке и Суперкубке Англии, две победы в Кубке английской лиги.

Александер-Арнольд с 2018 года является полноправным игроком сборной Англии, с которой он сыграл на двух чемпионатах мира (2018 и 2022) и одном чемпионате Европы (2024).

К Ливерпулю он присоединился в возрасте шести лет и дебютировал в первой команде в возрасте 18 лет в октябре 2016 года. Это было первое из его 354 выступлений за мерсисайдцев, в составе которых он забил 23 гола.

Напомним, ранее Реал объявил, что достиг договоренности с английским Борнмутом о переходе 20-летнего защитника Дина Хейсена. Он стал первым новичком сливочных на сезон-2025/26.

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