Все финалы Лиги чемпионов и победители турнира

Лига чемпионов — это самый престижный клубный турнир в европейском футболе, который ежегодно собирает лучшие команды со всего континента. Основанный в 1955 году как Кубок европейских чемпионов, турнир со временем превратился в главную футбольную арену для борьбы за титул сильнейшего клуба Европы.

Сотни миллионов болельщиков по всему миру следят за матчами Лиги чемпионов, где рождаются легенды, создаются незабываемые моменты и воплощаются самые амбициозные мечты футболистов и клубов.

Факты ICTV вспомнили, с чего начинались соревнования, а также все финалы Лиги чемпионов и победителей турнира.

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Все финалы Лиги чемпионов: как это было

Первым обладателем трофея стал Реал Мадрид в 1956 году, одолев в финале французский Стад де Реймс. Следующие четыре сезона этот титул снова получал Реал, что сделало клуб лидером турнира. В общем мадридцы являются абсолютными рекордсменами по количеству побед — 15 раз они становились лучшими в Европе, последний раз в 2024 году, переиграв дортмундскую Боруссию.

В 60-х годах начали появляться новые победители, в частности Бенфика, Милан, Интер, а в 1967 году торжествовал шотландский Селтик. В 1968-м Манчестер Юнайтед стал первым английским клубом, который выиграл турнир.

В 70-х годах отличился нидерландский Аякс, который трижды подряд завоевал титул, а затем эстафету приняла Бавария — также с тремя победами подряд. В конце 70-х дважды выигрывал английский Ноттингем Форест.

В 80-х годах титул брали разные клубы — Астон Вилла, Гамбург, Стяуа, Порту, ПСВ, Ювентус, Ливерпуль. 90-е стали периодом нового лидерства Милана, а также возвращения Аякса и Ювентуса. В 1999-м драматическую победу одержал Манчестер Юнайтед, забив два гола в компенсированное время в финале против Баварии.

В 2000-х снова доминировали Реал Мадрид и Милан. Не забываем и о сенсационном камбэке Ливерпуля в финале 2005 года против Милана, когда англичане проигрывали 0:3, но сравняли счет и победили в серии пенальти.

В 2010-х Барселона, Бавария, Челси и особенно Реал Мадрид снова были фаворитами. Испанцы трижды подряд выигрывали Лигу чемпионов с 2016 по 2018 год.

В 2020-х побеждали Бавария (2020), Челси (2021), Реал Мадрид (2022), Манчестер Сити (2023) и снова Реал в 2024 году.

Лига чемпионов: победители турнира с 1956 до 2024 года

Все победители Лиги чемпионов:

1956: Реал Мадрид победил Стад де Реймс со счетом 4:3.

1957: Реал Мадрид обыграл Фиорентину 2:0.

1958: Реал Мадрид одолел Милан 3:2.

1959: Реал Мадрид победил Стад де Реймс 2:0.

1960: Реал Мадрид выиграл у Айнтрахта со счетом 7:3.

1961: Бенфика победила Барселону 3:2.

1962: Бенфика обыграла Реал Мадрид 5:3.

1963: Милан одолел Бенфику 2:1.

1964: Интер победил Реал Мадрид 3:1.

1965: Интер обыграл Бенфику 1:0.

1966: Реал Мадрид победил Партизан 2:1.

1967: Селтик одолел Интер 2:1.

1968: Манчестер Юнайтед выиграл у Бенфики 4:1.

1969: Милан победил Аякс 4:1.

1970: Фейенорд обыграл Селтик 2:1.

1971: Аякс победил Панатинаикос 2:0.

1972: Аякс одолел Интер 2:0.

1973: Аякс обыграл Ювентус 1:0.

1974: Бавария и Атлетико сыграли 1:1; в переигровке Бавария победила 4:0.

1975: Бавария выиграла у Лидс Юнайтед 2:0.

1976: Бавария одолела Сент-Этьен 1:0.

1977: Ливерпуль победил Боруссию Менхенгладбах 3:1.

1978: Ливерпуль обыграл Брюгге 1:0.

1979: Ноттингем Форест победил Мальме 1:0.

1980: Ноттингем Форест одолел Гамбург 1:0.

1981: Ливерпуль обыграл Реал Мадрид 1:0.

1982: Астон Вилла победила Баварию 1:0.

1983: Гамбург выиграл у Ювентуса 1:0.

1984: Ливерпуль и Рома сыграли 1:1; Ливерпуль победил в серии пенальти 4:2.

1985: Ювентус обыграл Ливерпуль 1:0.

1986: Стяуа и Барселона сыграли 0:0; Стяуа победила в серии пенальти 2:0.

1987: Порту одолел Баварию 2:1.

1988: ПСВ и Бенфика сыграли 0:0; ПСВ победил в серии пенальти 6:5.

1989: Милан обыграл Стяуа 4:0.

1990: Милан победил Бенфику 1:0.

1991: Црвена Звезда и Марсель сыграли 0:0; Црвена Звезда победила в серии пенальти 5:3.

1992: Барселона обыграла Сампдорию 1:0.

1993: Марсель победил Милан 1:0.

1994: Милан одолел Барселону 4:0.

1995: Аякс обыграл Милан 1:0.

1996: Ювентус и Аякс сыграли 1:1; Ювентус победил в серии пенальти 4:2.

1997: Боруссия Дортмунд победила Ювентус 3:1.

1998: Реал Мадрид обыграл Ювентус 1:0.

1999: Манчестер Юнайтед одолел Баварию 2:1.

2000: Реал Мадрид победил Валенсию 3:0.

2001: Бавария и Валенсия сыграли 1:1; Бавария победила в серии пенальти 5:4.

2002: Реал Мадрид обыграл Байер Леверкузен 2:1.

2003: Милан и Ювентус сыграли 0:0; Милан победил в серии пенальти 3:2.

2004: Порту одолел Монако 3:0.

2005: Ливерпуль и Милан сыграли 3:3; Ливерпуль победил в серии пенальти 3:2.

2006: Барселона обыграла Арсенал 2:1.

2007: Милан победил Ливерпуль 2:1.

2008: Манчестер Юнайтед и Челси сыграли 1:1; Манчестер Юнайтед победил в серии пенальти 6:5.

2009: Барселона одолела Манчестер Юнайтед 2:0.

2010: Интер обыграл Баварию 2:0.

2011: Барселона победила Манчестер Юнайтед 3:1.

2012: Челси и Бавария сыграли 1:1; Челси победил в серии пенальти 4:3.

2013: Бавария одолела Боруссию Дортмунд 2:1.

2014: Реал Мадрид обыграл Атлетико 4:1.

2015: Барселона победила Ювентус 3:1.

2016: Реал Мадрид и Атлетико сыграли вничью 1:1. В серии пенальти победил Реал Мадрид со счетом 5:3.

2017: Реал Мадрид уверенно победил Ювентус со счетом 4:1.

2018: Реал Мадрид одолел Ливерпуль 3:1. Это был третий титул подряд для мадридского клуба.

2019: Ливерпуль победил Тоттенхэм со счетом 2:0.

2020: Бавария обыграла Пари Сен-Жермен со счетом 1:0.

2021: Челси победил Манчестер Сити 1:0.

2022: Реал Мадрид снова стал чемпионом, победив Ливерпуль 1:0.

2023: Манчестер Сити впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, одолев Интер 1:0.

2024: Реал Мадрид победил Боруссию Дортмунд со счетом 2:0, добыв свой 15-й титул.

Джерело: UEFA

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