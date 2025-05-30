Ястремская вылетела с Ролан Гаррос после поражения в двух сетах

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на турнире серии Grand Slam — Ролан Гаррос на стадии третьего круга.

В двух сетах она уступила “нейтральной” Людмиле Самсоновой со счетом 6:2, 6:3.

Ястремская проиграла Самсоновой на Ролан Гаррос

Теннисистки провели на корте 1 час и 28 минут, за которые украинка сделала один эйс, допустила больше невынужденных ошибок (26:11) и имела больше виннеров 27:11, чем соперница.

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В первой партии Ястремская позволила Самсоновой сделать первый брейк в третьем гейме, а затем — в седьмом. В следующем гейме Даяна отыграла два сетбола, но все же Самсонова его закрыла.

На старте второго сета Самсоновой снова удался ранний брейк. В восьмом гейме украинка могла сравнять, но “нейтральная” отыграла восемь брейкпойнтов. В следующем гейме оппонентка Даяны со второй попытки реализовала матчпойнт.

Напомним, в предыдущем круге Ястремская обыграла 11-ю сеяную “нейтральную” Диану Шнайдер, которая имеет паспорт РФ, со счетом 7:5, 7:5.

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