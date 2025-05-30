Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Рейтинг WTA: прогресс Костюк и вылет Калининой из топ-100
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Сборная Украины U-20 узнала соперников на молодежном ЧМ-2025 по футболу

Збірна України U-20
Фото: УАФ

Состоялась жеребьевка молодежного чемпионата мира по футболу-2025 среди команд U-20, который примет Чили. Своих соперников на стадии группового этапа узнала и сборная Украины.

Всего участие в турнире примут 24 команды из шести конфедераций.

Жеребьевка ЧМ-2025 среди команд U-20

Перед жеребьевкой команда Дмитрия Михайленко попала во вторую корзину посева, которая сформировалась по сумме очков, полученных страной на последних пяти чемпионатах мира U-20. Также учитывался географический принцип.

Сейчас смотрят

По результатам жеребьевки, сборная Украины попала в квартет B, где ее соперниками станут сверстники из Южной Кореи, Парагвая и Панамы.

Результаты жеребьевки ЧМ-2025 (U-20)

  • Группа A: Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет;
  • Группа B: Южная Корея, Украина, Парагвай, Панама;
  • Группа C: Бразилия, Мексика, Марокко, Испания;
  • Группа D: Италия, Австралия, Куба, Аргентина;
  • Группа E: США, Новая Каледония, Франция, Южная Африка;
  • Группа F: Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия.

На молодежный ЧМ-2025 сине-желтые отобрались благодаря выходу в полуфинал юношеского Евро-2024 (U-19).

ЧМ-2025 (U-20) состоится с 27 сентября по 19 октября. Турнир примет пять чилийских городов — Вальпараисе, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька.

По регламенту из каждой группы в раунд 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные, а также четыре команды из шести, которые займут третье место.

Сборная Украины в пятый раз в истории примет участие в молодежном ЧМ по футболу (U-20).

На четырех предыдущих турнирах сборная Украины выходила в плей-офф: трижды останавливалась на стадии 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году стала победителем турнира, обыграв в финале Южную Корею.

Читайте также
Сборная Украины по футболу понесла кадровую потерю перед турниром в Канаде
Олександр Назаренко

Источник: УАФ

Связанные темы:

ЖеребьевкаСборная Украины U-20ФутболЧемпионат мира
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь