Сборная Украины U-20 узнала соперников на молодежном ЧМ-2025 по футболу

Состоялась жеребьевка молодежного чемпионата мира по футболу-2025 среди команд U-20, который примет Чили. Своих соперников на стадии группового этапа узнала и сборная Украины.

Всего участие в турнире примут 24 команды из шести конфедераций.

Жеребьевка ЧМ-2025 среди команд U-20

Перед жеребьевкой команда Дмитрия Михайленко попала во вторую корзину посева, которая сформировалась по сумме очков, полученных страной на последних пяти чемпионатах мира U-20. Также учитывался географический принцип.

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По результатам жеребьевки, сборная Украины попала в квартет B, где ее соперниками станут сверстники из Южной Кореи, Парагвая и Панамы.

Результаты жеребьевки ЧМ-2025 (U-20)

Группа A : Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет;

: Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет; Группа B : Южная Корея, Украина, Парагвай, Панама;

: Южная Корея, Парагвай, Панама; Группа C : Бразилия, Мексика, Марокко, Испания;

: Бразилия, Мексика, Марокко, Испания; Группа D : Италия, Австралия, Куба, Аргентина;

: Италия, Австралия, Куба, Аргентина; Группа E : США, Новая Каледония, Франция, Южная Африка;

: США, Новая Каледония, Франция, Южная Африка; Группа F: Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия.

На молодежный ЧМ-2025 сине-желтые отобрались благодаря выходу в полуфинал юношеского Евро-2024 (U-19).

ЧМ-2025 (U-20) состоится с 27 сентября по 19 октября. Турнир примет пять чилийских городов — Вальпараисе, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька.

По регламенту из каждой группы в раунд 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные, а также четыре команды из шести, которые займут третье место.

Сборная Украины в пятый раз в истории примет участие в молодежном ЧМ по футболу (U-20).

На четырех предыдущих турнирах сборная Украины выходила в плей-офф: трижды останавливалась на стадии 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году стала победителем турнира, обыграв в финале Южную Корею.

Источник : УАФ

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