Сборная Украины U-20 узнала соперников на молодежном ЧМ-2025 по футболу
Состоялась жеребьевка молодежного чемпионата мира по футболу-2025 среди команд U-20, который примет Чили. Своих соперников на стадии группового этапа узнала и сборная Украины.
Всего участие в турнире примут 24 команды из шести конфедераций.
Жеребьевка ЧМ-2025 среди команд U-20
Перед жеребьевкой команда Дмитрия Михайленко попала во вторую корзину посева, которая сформировалась по сумме очков, полученных страной на последних пяти чемпионатах мира U-20. Также учитывался географический принцип.
По результатам жеребьевки, сборная Украины попала в квартет B, где ее соперниками станут сверстники из Южной Кореи, Парагвая и Панамы.
Результаты жеребьевки ЧМ-2025 (U-20)
- Группа A: Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет;
- Группа B: Южная Корея, Украина, Парагвай, Панама;
- Группа C: Бразилия, Мексика, Марокко, Испания;
- Группа D: Италия, Австралия, Куба, Аргентина;
- Группа E: США, Новая Каледония, Франция, Южная Африка;
- Группа F: Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия.
На молодежный ЧМ-2025 сине-желтые отобрались благодаря выходу в полуфинал юношеского Евро-2024 (U-19).
ЧМ-2025 (U-20) состоится с 27 сентября по 19 октября. Турнир примет пять чилийских городов — Вальпараисе, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька.
По регламенту из каждой группы в раунд 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные, а также четыре команды из шести, которые займут третье место.
Сборная Украины в пятый раз в истории примет участие в молодежном ЧМ по футболу (U-20).
На четырех предыдущих турнирах сборная Украины выходила в плей-офф: трижды останавливалась на стадии 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году стала победителем турнира, обыграв в финале Южную Корею.