ПСЖ и Интер на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене (Германия) разыграли трофей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Французский ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов со счетом 5:0.

Факты ICTV показывают видео голов из матча Лиги чемпионов УЕФА, который состоялся 31 мая между ПСЖ и Интер.

Финал Лиги чемпионов: ПСЖ — Интер видео голов

Первым открыл счет ПСЖ. Гол был засчитан на счету Ашрафа Хакими — 1:0.

Сейчас смотрят

Дуэ получил пас в штрафной и в касание отдал в центр, куда прорвался Хакими. Ашраф оказался один на один с голкипером и пробил мимо Зоммера.

Второй гол забил Дезире Дуэ на 20 минуте матча 2:0 также в пользу ПСЖ.

Гол удалось забить после контратаки, в которой Дембеле слева отыграл справа в штрафную на Дуэ, который мощно пробил, после чего мяч после рикошета влетел в ближний угол ворот Зоммера.

Позже Дезире Дуэ оформил дубль, доведя счет до разгромного — 3:0 в пользу ПСЖ.

Парижане развили быструю атаку. Дембеле отыграл пяткой на ход Витиньи, а португалец выдал проницательный пас справа в штрафную на Дуэ. Тому оставалось точно пробить в ближний угол.

После этого Хвича Кварацхелия сделал счет 4:0 в пользу ПСЖ.

Думбеле выполнил заброс на ход Кварацхелии, который ворвался в штрафную и пробил в ближний угол.

В конце концов ПСЖ довел счет до неприличного. Автором пятого гола стал 19-летний Сенни Маюлу.

Факты ICTV публиковали онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов в матче между ПСЖ и Интер на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене, который состоялся 31 мая.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.