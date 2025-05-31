ПСЖ разгромил Интер 5:0 и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

Французский ПСЖ впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

В финале ЛЧ-2025 в матче ПСЖ — Интер подопечные Луиса Энрике разгромили соперников со счетом 4:0.

ПСЖ — Интер: обзор матча

Обзор матча ожидайте позже…

Сейчас смотрят

ПСЖ — Интер — 5:0

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия. Интер: Соммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Тюрам.

Соммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Тюрам. Голы: Хакими, 12 Дуэ, 20, 63 Кварацхкелия, 73 Маюлу, 87

Отметим, что Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов-2025, где собрали все самые интересные моменты игры.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.