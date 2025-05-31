Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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ПСЖ разгромил Интер 5:0 и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов
Французский ПСЖ впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
В финале ЛЧ-2025 в матче ПСЖ — Интер подопечные Луиса Энрике разгромили соперников со счетом 4:0.
ПСЖ — Интер: обзор матча
Обзор матча ожидайте позже…
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ПСЖ — Интер — 5:0
- ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.
- Интер: Соммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Тюрам.
- Голы: Хакими, 12 Дуэ, 20, 63 Кварацхкелия, 73 Маюлу, 87
Отметим, что Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов-2025, где собрали все самые интересные моменты игры.
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