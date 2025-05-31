World Boxing введет обязательный тест на пол для боксеров после гендерного скандала на Играх-2024

Организация World Boxing планирует ввести обязательное тестирование на пол для всех боксеров на соревнованиях под своей эгидой.

World Boxing введет тест на пол для боксеров

Как сообщает World Boxing на своем официальном сайте, организация претендует на проведение боксерских соревнований на следующих Олимпийских играх, которые состоятся в 2028 году, несмотря на то, что сейчас бокс не включен в программу в Лос-Анджелесе.

Организация уже получила промежуточное признание от Международного олимпийского комитета. World Boxing приняло решение ввести обязательное тестирование на пол на фоне гендерного скандала, который вспыхнул во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

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Как говорится в сообщении, новая директива под названием Пол, возраст и вес вступит в силу с 1 июля 2025 года. Именно она будет определять право спортсменов на участие в соревнованиях.

В организации World Boxing утверждают, что целью такого теста является обеспечение равных условий для мужчин и женщин.

В заявлении говорится, что все спортсмены старше 18 лет, желающие принять участие в соревнованиях World Boxing, должны будут пройти генетический тест ПЦР (полимеразная цепная реакция), чтобы определить пол при рождении.

Во время Олимпийских игр-2024 вспыхнул гендерный скандал с участием боксерки Иман Хелиф, которая представляла Алжир.

Спортсменку обвиняли в провале гендерного теста на чемпионате мира-2024, поэтому она получила дисквалификацию перед боем на первенстве за золотую медаль.

Однако Иман Хелиф все же участвовала на Олимпийских играх-2024 в Париже, а в первом раунде досрочно одержала победу. Спортсменка завоевала золотую награду, несмотря на дискуссии.

Как отметили в организации, в Алжирскую федерацию бокса прислали письмо, в котором говорится, что Иман Хелиф не сможет принять участие в женских категориях соревнований World Boxing, пока не пройдет тест на пол.

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