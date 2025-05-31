Повторил достижение Роналду: Дезире Дуэ признан игроком финала ЛЧ-2025

Лучшим игроком финала Лиги чемпионов-2025, в котором встречались ПСЖ разгромил миланский Интер со счетом 5:0 признан 19-летний французский полузащитник Дезире Дуэ.

Об этом стало известно после завершения финала Лиги чемпионов-2025.

Дезире Дуэ — лучший игрок финала ЛЧ-2025

— У меня нет слов. Это просто невероятно для меня. Просто невероятно. У меня нет слов, извините, извините! Луис Энрике здесь уже два года… тактически, ментально он действительно хороший тренер, невероятный тренер и как человек тоже, работать с ним одно удовольствие. Празднование будет сумасшедшим!» — сказал Дуэ в интервью телеканалу TNT.

Дезире Дуэ стал автором дубля в финале Лиги чемпионов. Также он ассистировал Ашрафу Хакими во время первого взятия ворот Интера.

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Кроме того 19-летний француз стал самым молодым игроком в истории, который забил и отдал голевую передачу в финале Лиги чемпионов.

Désiré Doué wins the Award in Champions League final Two goals, one assist, 19 years old. pic.twitter.com/dVEthqlCtA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2025

Этим достижением он превзошел многих легенд. До сих пор только двое подростков забивали голы в финале еврокубков: Патрик Клюйверт за Аякс в 1995 году и Карлос Альберто за Порту в 2004 году.

Но Дуэ на этом не остановился. Он также повторил достижение Криштиану Роналду, забив дубль. Португальцу это удалось в 2014 году, когда он дважды расписался в воротах Атлетико Мадрид в футболке Реала в финале в Лиссабоне.

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