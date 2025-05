Повторил достижение Роналду: Дезире Дуэ признан игроком финала ЛЧ-2025

Лучшим игроком финала Лиги чемпионов-2025, в котором встречались ПСЖ разгромил миланский Интер со счетом 5:0 признан 19-летний французский полузащитник Дезире Дуэ.

Об этом стало известно после завершения финала Лиги чемпионов-2025.

Дезире Дуэ стал автором дубля в финале Лиги чемпионов. Также он ассистировал Ашрафу Хакими во время первого взятия ворот Интера.

Кроме того 19-летний француз стал самым молодым игроком в истории, который забил и отдал голевую передачу в финале Лиги чемпионов.

