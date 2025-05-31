До слез: фанаты ПСЖ почтили покойную 9-летнюю дочь Луиса Энрике после победы в ЛЧ

Болельщики ПСЖ развернули огромный баннер, на котором главный тренер команды Луис Энрике и его и его ныне покойная дочь Ксана устанавливают флаг ПСЖ.

Это произошло после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов-2025 над Интером на Альянц-Арене.

Фаны ПСЖ развернули баннер с Энрике и его дочерью

Болельщики Пари Сен-Жермен отдали дань уважения Луису Энрике, вспомнив его покойную дочь Ксану во время празднования победы в финале Лиги чемпионов.

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Дочь главного тренера парижан умерла от рака костей в 2019 году в возрасте 9 лет после пятимесячной борьбы.

После того, как ПСЖ разгромил Интер со счетом 5:0 в финале Лиги чемпионов в Мюнхене, болельщики развернули огромный баннер на Альянц-Арене.

I’m not crying, you’re crying PSG fans’ tifo in honor of Luis Enrique’s late daughter, Xana pic.twitter.com/FDvSkLdxWx — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 31, 2025

На этом моменте камеры выхватили Энрике, который улыбался и, вероятно, оценил этот жест.

Отметим, что для ПСЖ — это первая победа в Лиге чемпионов в истории. Также они стали первой командой из Франции за 32 года после Марселя, кто выиграл трофей главного клубного футбольного турнира Европы.

Кроме того, победа ПСЖ над Интером со счетом 5:0 является крупнейшей в истории финалов Лиги чемпионов.

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