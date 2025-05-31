Ерунда! Легенда футбола возмутился выступлением Linkin Park перед финалом ЛЧ-2025

Выдающийся нидерландский футболист Марко ван Бастен, который является трехкратным обладателем Золотого мяча, раскритиковал УЕФА за музыкальное шоу в финале Лиги чемпионов-2025, во время которого выступила легендарная американская группа Linkin Park.

О недовольстве бывшего футболиста пишет таблоид Bild.

Ван Бастен раскритиковал выступление Linkin Park в финале ЛЧ

В то же время, исходя из его слов, точно не понятно, кого именно критикует ван Бастен — выступление Linkin Park, или решение Европейского футбольного союза.

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УЕФА уже несколько лет подряд перед финалом Лиги чемпионов делает шоу, вроде того, что в перерыве Супербоула.

В любом случае музыкальное шоу для нидерландской легенды футбола оказалось неприемлемым. Или же он просто не является фанатом Linkin Park.

— Выступление Linkin Park было ерундой, абсолютной ерундой. Это позор, что УЕФА позволяет нечто подобное Ребята готовятся к самой важной игре в своей жизни. УЕФА скопировала нечто подобное у ФИФА. Это смешно, что они так выводят игроков из концентрации. Я думаю, что это абсолютный идиотизм, — сказал он.

Продолжая свое возмущение, он пробурчал, что футболисты делают разминку, готовятся, а потом делают перерыв из-за музыкального выступления.

— Ты делаешь разминку, готовишься, а потом в половине девятого выходишь на поле. Потом ты просто ничего не делаешь полчаса ради этого выступления, — добавил он.

На предыдущих трех финалах ЛЧ выступали Ленни Кравиц в 2024, ранее в 2023 году Burna Boy, Anitta и Alesso, а в 2022-м — Камила Кабелло. В финале в Киеве хедлайнером была Дуа Липа.

Во все эти предыдущие годы ван Бастен своего возмущения публично не объявлял.

За несколько минут до финала Лиги чемпионов-2025 Linkin Park сыграли короткое попурри из своих хитов и новых песен. Выступление вызвало большое одобрением со стороны фанатов.

Группа после трагической смерти фронтмена Честера Беннингтона, который покончил с собой в 2017 году, сначала взяла длительный перерыв. А потом неожиданно вернулась осенью 2024 года с новой вокалисткой Эмили Армстронг.

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