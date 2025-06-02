Ямаля признали автором лучшего гола ЛЧ-2024/25: как выглядит топ-10

УЕФА определил лучшие десять голов Лиги чемпионов сезона-2024/25, среди них взятие ворот Интера в полуфинале Ламином Ямалем признано лучшим.

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Гол Ямаля в ворота Интера — лучший гол ЛЧ-2024/25

В текущем розыгрыше ЛЧ 17-летний вингер блаугранас провел 13 матчей. Всего он отметился в этом сезоне в еврокубке пятью голами и четырьмя результативными передачами.

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— Ламин Ямаль получил приз за лучший гол сезона благодаря своему сенсационному хитроумному дриблингу и завершающему удару во время эпической полуфинальной ничьей 3:3 между Барселоной и Интером в первом матче, — отметили в УЕФА.

Ямаль забил на 24-й минуте первого матча, когда Интер вел в счете 2:0. В итоге сама игра завершилась ничьей 3:3.

Топ-10 голов Лиги чемпионов сезона-2024/25

Ламин Ямаль (Барселона 3:3 Интер) — полуфинал, первый матч; Лаутаро Мартинес (Бавария 1:2 Интер) — четвертьфинал, первый матч; Деклан Райс (Арсенал 3:0 Реал) — четвертьфинал, первый матч; Килиан Мбаппе (Реал 3:1 Манчестер Сити) — ответный матч плейофф; Винисиус (Реал 5:2 Боруссия Дортмунд) — 3-й тур; Маркус Тюрам (Барселона 3:3 Интер) — полуфинал, первый матч; Зено Дебаст (Спортинг 2:0 Лилль) — 1-й тур; Эрлинг Холанд (Манчестер Сити 5:0 Спарта) — 3-й тур; Ламин Ямаль (Барселона 3:1 Бенфика) — ответный матч 1/8 финала; Хулиан Альварес (Реал 2:1 Атлетико) — 1/8 финала, первый матч.

Напомним, французский ПСЖ впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале подопечные Луиса Энрике разгромили миланский Интер со счетом 5:0.

Источник : УЕФА

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