Ямаля признали автором лучшего гола ЛЧ-2024/25: как выглядит топ-10
УЕФА определил лучшие десять голов Лиги чемпионов сезона-2024/25, среди них взятие ворот Интера в полуфинале Ламином Ямалем признано лучшим.
Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Гол Ямаля в ворота Интера — лучший гол ЛЧ-2024/25
В текущем розыгрыше ЛЧ 17-летний вингер блаугранас провел 13 матчей. Всего он отметился в этом сезоне в еврокубке пятью голами и четырьмя результативными передачами.
— Ламин Ямаль получил приз за лучший гол сезона благодаря своему сенсационному хитроумному дриблингу и завершающему удару во время эпической полуфинальной ничьей 3:3 между Барселоной и Интером в первом матче, — отметили в УЕФА.
Ямаль забил на 24-й минуте первого матча, когда Интер вел в счете 2:0. В итоге сама игра завершилась ничьей 3:3.
Топ-10 голов Лиги чемпионов сезона-2024/25
- Ламин Ямаль (Барселона 3:3 Интер) — полуфинал, первый матч;
- Лаутаро Мартинес (Бавария 1:2 Интер) — четвертьфинал, первый матч;
- Деклан Райс (Арсенал 3:0 Реал) — четвертьфинал, первый матч;
- Килиан Мбаппе (Реал 3:1 Манчестер Сити) — ответный матч плейофф;
- Винисиус (Реал 5:2 Боруссия Дортмунд) — 3-й тур;
- Маркус Тюрам (Барселона 3:3 Интер) — полуфинал, первый матч;
- Зено Дебаст (Спортинг 2:0 Лилль) — 1-й тур;
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити 5:0 Спарта) — 3-й тур;
- Ламин Ямаль (Барселона 3:1 Бенфика) — ответный матч 1/8 финала;
- Хулиан Альварес (Реал 2:1 Атлетико) — 1/8 финала, первый матч.
Напомним, французский ПСЖ впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале подопечные Луиса Энрике разгромили миланский Интер со счетом 5:0.