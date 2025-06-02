Германия – Португалия: где смотреть матч полуфинала Лиги наций

Сборная Германии по футболу и команда Португалии встретятся в полуфинале Лиги наций сезона-2024/25. Игра состоится 4 июня на стадионе Альнц Арена в Мюнхене.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч Германия – Португалия, где смотреть в Украине и кто покажет игру Бундестим и селесао в Лиге наций, рассказывают Факты ICTV.

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Германия — Португалия: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть игру Германия – Португалия в прямом эфире на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт.

Матч Германия – Португалия в полуфинале Лиги наций можно будет онлайн посмотреть по таким подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

На этом полуфинале Лиги наций будет работать словенская бригада рефери во главе со Славко Винчичем. Ему будут ассистировать Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертым арбитром назначен португалец Матей Юг.

За VAR будет отвечать Ален Борошак, которому будет помогать Раде Обренович.

Напомним, в марте в четвертьфинале Германия в двух матчах одолела Италию (2:1, 3:3), а Португалия обыграла Данию (0:1, 5:2)

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