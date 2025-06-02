Реал в лидерах и доминирование АПЛ: Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы

Журнал Forbes обнародовал обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Шесть команд из первой десятки являются представителями английской Премьер-лиги.

Об этом говорится в материале издания.

Рейтинг самых дорогих футбольных клубов

Первую строчку рейтинга самых дорогих футбольных клубов мира занял мадридский Реал. Издание Forbes оценило сливочных в $6,75 млрд.

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Их доход в течение сезона-2023/24 составил $1,129 млрд. Таким образом, Реал стал первой именно футбольной командой, которая превысила годовой доход в $1 млрд.

До сих пор только одна команда в любом виде спорта пересекла границу годового дохода в $1 млрд. Это удалось клубу НФЛ Даллас Ковбойз в 2021 году, а в 2023 году они увеличили свой доход до $1,2 млрд.

Второе место в рейтинге занял английский Манчестер Юнайтед, который провалил сезон-2024/25 в АПЛ, заняв лишь 15 место. Стоимость красных дьяволов оценивается в $6,6 млрд, а годовой доход составил $834 млн.

Тройку лидеров замкнул действующий чемпион Испании — Барселона со стоимостью в $5,65 млрд и годовым доходом в $821 млн.

В пятерку рейтинга попали и действующий чемпион АПЛ Ливерпуль (стоимость — $5,4 млрд, годовой доход — $773 млн) и другой клуб чемпионата Англии Манчестер Сити ($5,3 млрд и доход в $901 млн).

Кроме того, в десятке оказались также мюнхенская Бавария, французский ПСЖ, а также еще три английских клуба — Арсенал, Тоттенхэм и Челси.

Таким образом, общая стоимость этих десяти команд, согласно данным Forbes, оценивается в $49,35 млрд.

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