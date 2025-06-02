УЕФА изменит принцип определения хозяев матчей в плей-офф Лиги чемпионов

УЕФА намерен изменить правила Лиги чемпионов со следующего сезона, чтобы предоставить преимущество домашних матчей лучшим командам основного этапа турнира.

Как пишет ESPN, решение об этом приняли после того, как Барселона и Арсенал, которые на этапе лиги заняли второе и третье места, играли на стадиях 1/4 и 1/2 финалов первые матчи дома.

УЕФА изменит принцип определения хозяев матчей в ЛЧ

В сезоне-2024/25 произошло обновление и расширение турнира. На стадии основного этапа 36 команд играли по восемь матчей, а их результаты формировали общую турнирную таблицу.

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Лучшие восемь команд гарантированно выходили в 1/8 финала и играли ответные матчи дома. А вот из следующих раундов хозяев определял слепой жребий, что нивелировало значение выступлений на основном этапе.

К примеру, в полуфинале ПСЖ (15-е место в таблице) ответный матч против Арсенала (3) играл дома. Это же касается и второй пары полуфиналистов, когда Барселона (2) играла на выезде второй матч против Интера (4).

Со следующего сезона порядок жеребьевки будет определяться по принципу того, какая команда займет самое высокое место. То есть, команда, которая финиширует выше в таблице будет играть второй матч дома.

По данным ESPN, это изменение согласовал комитет УЕФА по клубным соревнованиям на заседании накануне субботнего финала Лиги чемпионов.

Изменения будут внесены несмотря на то, что регламент на 2025/26 годы уже опубликован. Но это произойдет только после решения Исполнительного комитета УЕФА, который будет собираться не позднее жеребьевки этапа лиги следующего сезона (28 августа).

Ожидается, что изменения будут касаться также Лиги Европы и Лиги конференций.

Напомним, французский ПСЖ впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале подопечные Луиса Энрике разгромили миланский Интер со счетом 5:0.

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