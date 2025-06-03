Лунин намерен остаться в Реале на следующий сезон: что известно
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уведомил мадридский Реал, что намерен остаться на Сантьяго Бернабеу на следующий сезон-2025/26.
Об этом пишет издание The Athletic.
Лунин решил остаться в Реале
Лунин, будучи дублером бельгийца Тибо Куртуа, прошлым летом рассматривал вариант с трансфером в другой клуб. Предложения, поступившие не удовлетворили ни сливочных, ни самого голкипера.
Поэтому в сентябре прошлого года украинец продлил контракт с королевским клубом до лета 2030 года.
По данным источников издания, Андрей Лунин сообщил руководству клуба, что предпочел бы остаться в Реале на сезон-2025/26.
СМИ часто сватали украинца в разные клубы, в частности в турецкий Галатасарай, а также в английскую Астон Виллу.
Напомним, в мае 2025 года Реал покинул Карло Анчелотти, а на должность тренера назначили испанского специалиста Хаби Алонсо. Его соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.