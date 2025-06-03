Сплетни о натурализации — ложь: отец Степанова сказал, почему сын не приезжает в сборную

Отец украинского форварда немецкого Байера Артема Степанова рассказал, почему его сын не приезжает в тренировочный лагерь сборной Украины U-20.

В комментарии изданию Tribuna.com Роман Степанов сказал, что его сын хочет играть за сборную, но отказывается ехать из-за конфликта с представителем тренерского штаба.

Почему Степанов отказывается играть за сборную Украины U-20

В начале отец футболиста опроверг сплетни о натурализации Артема, назвав их неправдой.

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Он сказал, что Немецкий футбольный союз к ним не обращался по этому вопросу, назвав сплетни “выдуманными историями от эксперта по рыбалке”.

— Дело в другом. В тренерском штабе сборной U-20 находится лицо, которое в прошлом совершало действия, направленные на создание препятствий Артему в сборной (конфликт произошел, когда Артему только исполнилось 16 лет). И, к сожалению, до сих пор продолжает это делать разными способами, — сказал он.

По мнению Романа Степанова, это неигровые причины. И именно поэтому приезд Артема в молодежную команду невозможен.

По его словам, тренировать юношеские сборные должны тренеры, педагоги, которые ищут подход к каждому юному игроку. Они работают еще с детьми. И должны их учить играть лучше, мотивировать, а не наоборот.

Напомним, в ноябре 2024 года Степанов дебютировал за взрослую команду Байера в Лиге чемпионов против австрийского Зальцбурга, который завершился со счетом 5:0 в пользу леверкузенцев.

В январе 2025 года Степанов продлил контракт с Байером до 2027 года. Следующий сезон он проведет в аренде у Нюрнберга.

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