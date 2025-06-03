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Испания – Франция: где смотреть матч полуфинала Лиги наций

Ямаль і Вільямс у збірній Іспанії
Фото: Depositphotos

Сборные Испании и Франции встретятся в полуфинале Лиги наций сезона-2024/25. Игра состоится 5 июня на стадионе МХП-Арена в Штутгарте.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч Испания – Франция, где смотреть в Украине и кто покажет игру Фурии Рохи и Ле Бле в Лиге наций, рассказывают Факты ICTV.

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Испания – Франция: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть игру Испания – Франция в прямом эфире на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт.

Матч Испания – Франция в полуфинале Лиги наций онлайн можно будет посмотреть по таким подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

На этом полуфинале ЛН будут работать комментаторы Виталий Волочай и Александр Новак.

Также на этом полуфинале Лиги наций будет работать английская бригада рефери во главе с Майклом Оливером. Ему будут ассистировать Стюарт Берт и Джеймс Мейнваринг. Четвертым арбитром назначен Эндрю Мэдли.

За VAR будет отвечать австралиец Джарред Джиллетт, которому будет помогать англичанин Майкл Солсбери.

Напомним, в марте в четвертьфинале Испания в двух матчах одолела Нидерланды (2:2, 4:3), а Франция обыграла Хорватию (0:2, 3:0).

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