Игрока Реала обвиняют в распространении интимного видео с несовершеннолетней: детали

Футболист мадридского Реала Рауль Асенсио оказался в центре громкого секс-скандала и Испании и может попасть в тюрьму. Спортсмена обвиняют в распространении интимного видео с участием несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщают ряд испанских СМИ, в частности AS, Mundo Deportivo и Cope.

Асенсио может попасть в тюрьму

Сообщается, что защита несовершеннолетней девушки требует для Рауля Асенсио четыре года заключения, выплаты штрафа на 20 месяцев со ставкой €10 в день и еще €58 тыс. компенсации.

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Асенсио обвиняют в том, что он распространил интимное видео с участием девушки, которой тогда было 16 лет. Отмечается, что футболист это сделал якобы зная, что она не давала разрешения на съемку.

22-летний испанский футболист Реала настаивает на своей невиновности.

Что предшествовало

Сам инцидент произошел в июне 2023 года в одном из пляжных клубов Гран-Канарии с участием игроков молодежных команд сливочных Феррана Руиса, Андреса Гарсии и Хуана Родригеса и двух девушек, одна из которых была несовершеннолетней.

Сообщается, что Асенсио не был участником интимной встречи, но против него также возбудили уголовное дело.

Следствие считает, что он получил интимное видео с несовершеннолетней от Родригеса и, зная о его незаконном происхождении и просьбе жертв удалить запись, показал его третьему лицу.

После жалобы матери 16-летней девушки в сентябре 2023 года Асенсио и трех других игроков арестовали в тренировочном центре Реала.

Их обвиняют в разглашении тайны без согласия и нарушении частной жизни, распространении и отправке видео третьим лицам без согласия, использовании несовершеннолетних в порнографических целях, а также в хранении детской порнографии.

СМИ пишут, что у двух девушек, которые фигурируют на видео, включая несовершеннолетнюю, диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. Кроме того, совершеннолетняя девушка якобы тоже готовит иск.

Согласно статье 197 УК Испании, любое лицо, осужденное за запись и распространение откровенного видео с несовершеннолетними, может получить от 3,5 до 5 лет тюремного заключения.

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