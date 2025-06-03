Свьонтек не пустила Свитолину в полуфинал Ролан Гаррос: как прошел матч

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на теннисном турнире серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2025 на стадии четвертьфинала.

В двух сетах она уступила действующей победительнице турнира польке Иге Свентек со счетом 1:6, 5:7.

Свитолина проиграла Свентек на Ролан Гаррос

Теннисистки провели на корте 1 час и 42 минуты. Во время матча Элина имела меньше виннеров, чем соперница (12:23) и допустила больше невынужденных ошибок — 28:29.

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На старте первой партии Элина отдала свою вторую подачу Свентек. В следующем гейме она имела два брейк-пойнта на подаче соперницы, но не реализовала их.

Зато польке удалось сделать еще один брейк, после чего она подала на сет и повела в счете по партиям.

Второй сет разворачивался уже по другому сценарию и с более плотной борьбой. Свитолина с брейком повела в счете 3:1, но в пятом гейме Свентек взяла подачу украинки, сократив отставание.

В десятом гейме Элина была близка к тому, чтобы выиграть сет, но не удалось оформить брейк. Тем временем Ига в следующем гейме оформила брейк. После этого полька на своей подаче с первого раза реализовала матч-пойнт.

За выход в финал Свентек встретится с “нейтральной” Ариной Сабаленко, которая в параллельном матче обыграла седьмую ракетку мира Чжэн Циньвэнь из Китая — 7:6 (7:3), 6:3.

Напомним, на стадии 1/4 финала Свитолина сделала камбэк в матче против четвертой ракетки мира Жасмин Паолини.

Единственной украинкой, которая продолжает выступления на Ролан Гаррос является Людмила Киченок, которая в миксте с хорватом Мате Павичем сегодня сыграет за выход в полуфинал. Их соперниками станут американка Дезери Кравчик и британец Нил Скупски.

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