Сенсация на Ролан Гаррос: 361-я ракетка мира Буассон выбила россиянку и вышла в полуфинал
Французская теннисистка Лоис Буассон, которая занимает 361 строчку в рейтинге WTA, вышла в полуфинал турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2025.
В двух сетах она выбила из соревнований сеяную “нейтральную” Мирру Андрееву, которая имеет паспорт РФ, со счетом 7:6 (8:6), 6:3.
Лоис Буассон вышла в полуфинал Ролан Гаррос
Теннисистки провели на корте 2 часа и 10 минут, за которые француженка трижды подала навылет, допустила больше невынужденных ошибок (24:29) и имела меньше виннеров (27:43).
В то же время у Буассон больший процент выигранных очков на подаче (57:49) и на приеме (51:43).
— Было невероятно играть перед такой толпой и чувствовать такую поддержку. Это было удивительно, спасибо вам, — сказала Буассон.
22-летняя Буассон, которая получила от организаторов вайл-кард, в предыдущем раунде уже обыгрывала сеяную третью американку Джессику Пегулу.
6 GAMES IN A ROW TO REACH THE SEMI-FINALS FOR LOIS BOISSON #RolandGarros pic.twitter.com/MLPBookvlt
— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2025
Следующей ее соперницей станет вторая ракетка мира Коко Гауфф из Соединенных Штатов, которая победила чемпионку Открытого чемпионата Австралии Мэдисон Киз в трех сетах.
Другую пару женского одиночного полуфинала сформировали “нейтральная” Арина Соболенко и полька Ига Свентек.
Напомним, что Буассон во втором круге выбила из соревнований украинскую теннисистку Ангелину Калинину, разгромив ее со счетом 6:1, 6:2.