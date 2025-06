Сенсация на Ролан Гаррос: 361-я ракетка мира Буассон выбила россиянку и вышла в полуфинал

Французская теннисистка Лоис Буассон, которая занимает 361 строчку в рейтинге WTA, вышла в полуфинал турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2025.

В двух сетах она выбила из соревнований сеяную “нейтральную” Мирру Андрееву, которая имеет паспорт РФ, со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 10 минут, за которые француженка трижды подала навылет, допустила больше невынужденных ошибок (24:29) и имела меньше виннеров (27:43).

В то же время у Буассон больший процент выигранных очков на подаче (57:49) и на приеме (51:43).

22-летняя Буассон, которая получила от организаторов вайл-кард, в предыдущем раунде уже обыгрывала сеяную третью американку Джессику Пегулу.

6 GAMES IN A ROW TO REACH THE SEMI-FINALS FOR LOIS BOISSON #RolandGarros pic.twitter.com/MLPBookvlt

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2025