Канада – Украина: прогноз на товарищеский матч

Сборная Украины сыграет с командой Канады на товарищеском турнире Canadian Shield-2025. Игра состоится в субботу, 7 июня, на стадионе BMO Field в Торонто (Канада), который будет принимать матчи ЧМ-2026.

Начало матча Канада – Украина – в 22:30 по киевскому времени.

Канада – Украина: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами товарищеского матча Канада – Украина являются подопечные Джесси Марша.

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Ставки на победу Канады принимают с коэффициентом 2.23. Успех Украины оценивают в 3.40. Ничейный исход матча Канада – Украина в основное время – 3.80.

Наиболее вероятным исходом матча Канада – Украина букмекеры считают счет 1:1. На это дают коэффициент 6.10. Или же победу кленовых 1:0 – прогноз 8.10.

Ранее команды встречались между собой лишь один раз в товарищеском матче в 2010 году. И игра завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

Отметим, что на турнире Canadian Shield-2025 после игры с Канадой подопечные Сергея Реброва сыграют в ночь на 11 июня также с командой Новой Зеландии.

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