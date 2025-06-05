Сборная Украины U-21 объявила заявку на молодежное Евро-2025: кто в составе

Молодежная сборная Украины U-21 объявила заявку на чемпионат Европы по футболу 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Состав сборной Украины U-21 на Евро-2025

В финальную заявку молодежки на турнир вошли 23 игрока, из которых три вратаря и 20 полевых исполнителей.

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Наибольшее представительство в заявке команды имеет киевское Динамо — восемь игроков. По два футболиста представляют львовские Карпаты, Колос и польскую Лехию.

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Георгий Ермаков (Александрия), Владислав Крапивцов (Жирона, Испания).

Руслан Нещерет (Динамо), Георгий Ермаков (Александрия), Владислав Крапивцов (Жирона, Испания). Защитники: Константин Вивчаренко, Тарас Михавко (оба — Динамо), Илья Крупский (Ворскла), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Владимир Салюк (Металлист 1925), Эдуард Козик (Колос), Виталий Роман (Рух), Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция).

Константин Вивчаренко, Тарас Михавко (оба — Динамо), Илья Крупский (Ворскла), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Владимир Салюк (Металлист 1925), Эдуард Козик (Колос), Виталий Роман (Рух), Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция). Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Максим Брагарь, Валентин Рубчинский (все — Динамо), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба — Карпаты), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Александр Яцык (Заря), Антон Царенко (Лехия, Польша), Владислав Велетень (Колос).

Владимир Бражко, Назар Волошин, Максим Брагарь, Валентин Рубчинский (все — Динамо), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба — Карпаты), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Александр Яцык (Заря), Антон Царенко (Лехия, Польша), Владислав Велетень (Колос). Форварды: Богдан Вьюнник (Лехия, Польша), Владислав Ванат (Динамо).

По сравнению с подготовительным составом на товарищеские матчи перед Евро-2025 в окончательную заявку не попали трое футболистов: Роман Дидык (Рух), Иван Варфоломеев (Слован, Чехия) и Борис Крушинский (Полесье).

Зато в заявку Украины на Евро-2025 вошел полузащитник английского Брентфорда Егор Ярмолюк, с которым команда АПЛ в конце мая продлила контракт.

На чемпионате Европы U-21 соперниками сине-желтых станут сборные Нидерландов, Финляндии и Дании.

Сам турнир принимает Словакия. Он состоится с 11 по 28 июня. Первую игру подопечные Унаи Мельгосы проведут 12 июня против Дании, игра второго тура против Финляндии состоится 15 июня, а третья игра группового этапа будет против Нидерландов 18 июня.

Источник : УАФ

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