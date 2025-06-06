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Финальная стадия Лиги наций-2024/25: расписание матчей, результаты и составы команд

Ліга націй УЄФА
Фото: Getty Images

Со среды, 4 июня, по воскресенье, 8 июня, проходит финальная стадия Лиги наций УЕФА сезона-2024/25.

Матчи принимают два немецких стадиона — Альянц-Арена в Мюнхене и МХП-Арена в Штутгарте.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием финальной стадии Лиги наций сезона-2024/25 и составами команд.

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Финальная стадия Лиги наций УЕФА: расписание

Полуфиналы состоятся в разные дни, а вот финал и матч за третье место запланированы на воскресенье, 8 июня.

4 июня, среда, Альянц Арена

  • 22.00. Германия — Португалия — 1:2.

5 июня, четверг, МХП-Арена

  • 22.00. Испания — Франция — 5:4.

8 июня, воскресенье

Матч за третье место. МХП-Арена

  • 15.00. Германия — Франция;

Финал. Альянц Арена

  • 22.00. Португалия — Испания.

Составы сборных на Лигу наций

Накануне финальной части турнира тренерские штабы команд-участниц объявили списки футболистов, вызванных на эти матчи.

Состав сборной Испании

  • Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Райя (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад).
  • Защитники: Педро Порро (Тоттенхэм), Оскар Мингеса (Сельта), Робен Ле Норман (Атлетико), Пау Кубарси (Барселона), Дин Хейсен (Борнмут), Алехандро Гримальдо (Байер), Марк Кукурелья (Челси), Даниэль Вивиан (Атлетик).
  • Полузащитники: Педри, Фермин Лопес, Гави (все — Барселона), Мартин Субименди (Реал Сосьедад), Фабиан Руис (ПСЖ), Микель Мерино (Арсенал), Алекс Баэна (Вильярреал), Иско (Бетис).
  • Нападающие: Ламин Ямаль, Дани Ольмо (оба — Барселона), Альваро Мората (Галатасарай), Нико Уильямс (Атлетик), Ереми Пино (Вильярреал), Саму Омородион (Порту), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).

Состав сборной Франции

  • Вратари: Люка Шевалье (Лилль), Майк Меньян (Милан), Брис Самба (Ренн).
  • Защитники: Тео Эрнандес, Пьер Калюлю (оба — Милан), Лоик Баде (Севилья), Люка Динь (Астон Вилла), Мало Гюсто (Челси), Лукас Эрнандес (ПСЖ), Ибраима Конате (Ливерпуль), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Интер).
  • Полузащитники: Маттео Гендузи (Лацио), Ману Коне (Боруссия М), Адриан Рабьо (Марсель), Орельен Чуамени (Реал), Уоррен Заир-Эмри (ПСЖ).
  • Нападающие: Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Дезире Дуэ (все — ПСЖ), Райан Шерки (Лион), Коло Муани (Ювентус), Килиан Мбаппе (Реал), Майкл Олисе (Бавария), Маркус Тюрам (Интер).

Состав сборной Германии

  • Вратари: Оливер Бауман (Хоффенхайм), Александр Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).
  • Защитники: Роберт Андрих, Жонатан Та (оба — Байер), Вальдемар Антон (Боруссия Д), Янн Аурел Биссекк (Интер), Йозуа Киммих (Бавария), Робин Кох (Айнтрахт), Максимилиан Миттельштедт (Штутгарт), Давид Раум (РБ Лейпциг).
  • Полузащитники: Карим Адееми, Паскаль Грос, Феликс Нмеча (все — Боруссия Д), Надим Амири (Майнц), Серж Гнабри, Леон Горецка, Лерой Сане, Александар Павлович (все — Бавария), Том Бишоф (Хоффенхайм), Робин Хозенс (Унион), Ангело Штиллер (Штутгарт), Флориан Вирц (Байер).
  • Нападающие: Никлас Фюллькруг (Вест Хэм Юнайтед), Дениз Ундав (Штутгарт), Ник Волтемаде (Штутгарт).

Состав сборной Португалии

  • Вратари: Диогу Кошта (Порту), Руй Силва (Спортинг), Жозе Са (Вулверхэмптон).
  • Защитники: Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нелсон Семеду (Вулверхэмптон), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Ренату Вейга (Ювентус), Антониу Силва (Бенфика), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш (Лацио), Гонсалу Инасиу (Спортинг).
  • Полузащитники: Жоау Невеш, Витинья (оба — ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хилаль), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Жоау Палинья (Бавария), Педру Гонсалвеш (Спортинг), Жоау Феликс (Милан).
  • Нападающие: Криштиану Роналду (Аль-Наср), Рафаэл Леау (Милан), Педру Нету (Челси), Франсиску Тринкан (Спортинг), Родригу Мора (Порту), Франсишку Консейсау (Ювентус), Диогу Жота (Ливерпуль), Гонсалу Рамуш (ПСЖ).

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании, которая в 2023 году одолела в финальном матче команду Хорватии.

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