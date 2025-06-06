Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Финальная стадия Лиги наций-2024/25: расписание матчей, результаты и составы команд
Со среды, 4 июня, по воскресенье, 8 июня, проходит финальная стадия Лиги наций УЕФА сезона-2024/25.
Матчи принимают два немецких стадиона — Альянц-Арена в Мюнхене и МХП-Арена в Штутгарте.
Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием финальной стадии Лиги наций сезона-2024/25 и составами команд.
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Финальная стадия Лиги наций УЕФА: расписание
Полуфиналы состоятся в разные дни, а вот финал и матч за третье место запланированы на воскресенье, 8 июня.
4 июня, среда, Альянц Арена
- 22.00. Германия — Португалия — 1:2.
5 июня, четверг, МХП-Арена
- 22.00. Испания — Франция — 5:4.
8 июня, воскресенье
Матч за третье место. МХП-Арена
- 15.00. Германия — Франция;
Финал. Альянц Арена
- 22.00. Португалия — Испания.
Составы сборных на Лигу наций
Накануне финальной части турнира тренерские штабы команд-участниц объявили списки футболистов, вызванных на эти матчи.
Состав сборной Испании
- Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Райя (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад).
- Защитники: Педро Порро (Тоттенхэм), Оскар Мингеса (Сельта), Робен Ле Норман (Атлетико), Пау Кубарси (Барселона), Дин Хейсен (Борнмут), Алехандро Гримальдо (Байер), Марк Кукурелья (Челси), Даниэль Вивиан (Атлетик).
- Полузащитники: Педри, Фермин Лопес, Гави (все — Барселона), Мартин Субименди (Реал Сосьедад), Фабиан Руис (ПСЖ), Микель Мерино (Арсенал), Алекс Баэна (Вильярреал), Иско (Бетис).
- Нападающие: Ламин Ямаль, Дани Ольмо (оба — Барселона), Альваро Мората (Галатасарай), Нико Уильямс (Атлетик), Ереми Пино (Вильярреал), Саму Омородион (Порту), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
Состав сборной Франции
- Вратари: Люка Шевалье (Лилль), Майк Меньян (Милан), Брис Самба (Ренн).
- Защитники: Тео Эрнандес, Пьер Калюлю (оба — Милан), Лоик Баде (Севилья), Люка Динь (Астон Вилла), Мало Гюсто (Челси), Лукас Эрнандес (ПСЖ), Ибраима Конате (Ливерпуль), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Интер).
- Полузащитники: Маттео Гендузи (Лацио), Ману Коне (Боруссия М), Адриан Рабьо (Марсель), Орельен Чуамени (Реал), Уоррен Заир-Эмри (ПСЖ).
- Нападающие: Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Дезире Дуэ (все — ПСЖ), Райан Шерки (Лион), Коло Муани (Ювентус), Килиан Мбаппе (Реал), Майкл Олисе (Бавария), Маркус Тюрам (Интер).
Состав сборной Германии
- Вратари: Оливер Бауман (Хоффенхайм), Александр Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).
- Защитники: Роберт Андрих, Жонатан Та (оба — Байер), Вальдемар Антон (Боруссия Д), Янн Аурел Биссекк (Интер), Йозуа Киммих (Бавария), Робин Кох (Айнтрахт), Максимилиан Миттельштедт (Штутгарт), Давид Раум (РБ Лейпциг).
- Полузащитники: Карим Адееми, Паскаль Грос, Феликс Нмеча (все — Боруссия Д), Надим Амири (Майнц), Серж Гнабри, Леон Горецка, Лерой Сане, Александар Павлович (все — Бавария), Том Бишоф (Хоффенхайм), Робин Хозенс (Унион), Ангело Штиллер (Штутгарт), Флориан Вирц (Байер).
- Нападающие: Никлас Фюллькруг (Вест Хэм Юнайтед), Дениз Ундав (Штутгарт), Ник Волтемаде (Штутгарт).
Состав сборной Португалии
- Вратари: Диогу Кошта (Порту), Руй Силва (Спортинг), Жозе Са (Вулверхэмптон).
- Защитники: Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нелсон Семеду (Вулверхэмптон), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Ренату Вейга (Ювентус), Антониу Силва (Бенфика), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш (Лацио), Гонсалу Инасиу (Спортинг).
- Полузащитники: Жоау Невеш, Витинья (оба — ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хилаль), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Жоау Палинья (Бавария), Педру Гонсалвеш (Спортинг), Жоау Феликс (Милан).
- Нападающие: Криштиану Роналду (Аль-Наср), Рафаэл Леау (Милан), Педру Нету (Челси), Франсиску Тринкан (Спортинг), Родригу Мора (Порту), Франсишку Консейсау (Ювентус), Диогу Жота (Ливерпуль), Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании, которая в 2023 году одолела в финальном матче команду Хорватии.
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