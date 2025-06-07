В Париже новая королева: Коко Гофф победила Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос

Американская теннисистка Коко Гафф впервые в карьере выиграла титул Ролан Гаррос. Она одержала волевую победу в финале против “нейтральной” Арины Соболенко.

В матче между двумя лучшими теннисистками мира согласно рейтингу WTA, Гауфф (2) взяла верх над Соболенко (1) в трех сетах — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Гауфф победила Соболенко в финале Ролан Гаррос

Для 21-летней Коко это вторая победа на турнирах Grand Slam после титула US Open в 2023 году, где она также обыграла Соболенко.

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В финальной игре турнира теннисистки провели на корте Филиппа-Шатрие в Париже 2 часа и 40 минут. Гауфф трижды подала навылет, допустила меньше невынужденных ошибок (30:70) и имела меньше виннеров (30:37). Однако, у американки больше выигранных очков на подаче (56%) и приеме (53%).

В первой партии Соболенко повела с двумя брейками 4:1, но Гауфф удалось сравнять до 4:4. В следующих четырех геймах ни одна из теннисисток не смогла взять очки на своих подачах. После этого игра перешла на тай-брейк, где выиграла “нейтральная”.

Второй сет начался по похожему сценарию, но на этот раз инициатива была за Коко, которая с двумя брейками повела 4:1.

В следующем гейме она отыграла три брейк-пойнта, но позволила Соболенко сократить отставание. После этого американка реализовала обратный брейк, а затем подала на сет, забрав гейм под ноль.

В решающей партии соперницы сперва по разу обменялись брейками. А решающим стал седьмой гейм на подаче Соболенко, который забрала Гауфф. Американке удалось реализовать матч-пойнт со второго раза.

После победы Коко Гофф упала на спину на грунт корта. В речи она поблагодарила за поддержку во время матча.

— Я не знаю, что я сделала, чтобы заслужить такую поддержку со стороны французской публики, но я очень благодарна за нее, — сказала Коко.

Отметим, что Гауфф стала первой теннисисткой за долгое время, которая выиграла финал турнира Grand Slam в одиночном разряде против первой ракетки мира, проиграв первый сет.

Подобное удавалось ранее Серене Уильямс на Уимблдоне-2005 и Штефи Граф на Ролан Гаррос-1999.

В последних трех финалах на Ролан Гаррос с 2022 по 2024 год победу одерживала полька Ига Свентек. В финале 2022 года она победила именно Хофф со счетом 6:1, 6:3.

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