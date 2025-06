В Париже новая королева: Коко Гофф победила Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос

Американская теннисистка Коко Гафф впервые в карьере выиграла титул Ролан Гаррос. Она одержала волевую победу в финале против “нейтральной” Арины Соболенко.

В матче между двумя лучшими теннисистками мира согласно рейтингу WTA, Гауфф (2) взяла верх над Соболенко (1) в трех сетах — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Для 21-летней Коко это вторая победа на турнирах Grand Slam после титула US Open в 2023 году, где она также обыграла Соболенко.

В финальной игре турнира теннисистки провели на корте Филиппа-Шатрие в Париже 2 часа и 40 минут. Гауфф трижды подала навылет, допустила меньше невынужденных ошибок (30:70) и имела меньше виннеров (30:37). Однако, у американки больше выигранных очков на подаче (56%) и приеме (53%).

Lift it up high Coco, you’ve deserved it #RolandGarros pic.twitter.com/6QxafViGKy

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2025