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3 мин.

Матвиенко вывел команду на игру с Канадой в повязке с шевронами бригад ВСУ

Матвієнко капітанська
Фото: УНИАН, УАФ

Капитан сборной Украины Николай Матвиенко вывел команду на матч против Канады на товарищеском турнире Canadian Shield в особой капитанской повязке.

Матч Канада — Украина проходит на стадионе BMO Field в Торонто.

Канада — Украина: особая капитанская повязка

На капитанской повязке у Матвиенко шевроны боевых бригад Вооруженных сил Украины и основных сил сектора безопасности и обороны, которые ежедневно держат строй на передовой.

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— Эта повязка — знак благодарности всем, кто борется за нашу свободу. Это — чествование героев, благодаря которым мы можем выходить на поле, играть под сине-желтым флагом, представлять Украину в мире и не останавливать развитие футбола даже во время полномасштабной войны, — отметили в УАФ.

Там добавили, что играют за тех, кто на фронте, ради всех, кто верит в победу.

После первого тайма сборная Украины уступает Канаде с разгромным счетом 0:3.

В ночь на 11 июня подопечные Сергея Реброва проведут еще одну товарищескую игру в Торонто — соперником станет сборная Новой Зеландии, которая уже обеспечила себе путевку на предстоящий чемпионат мира-2026, который примут Канада, США и Мексика.

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