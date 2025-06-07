Дорощук завоевал серебро на этапе Бриллиантовой лиги, опередив чемпионов ОИ

Украинский легкоатлет Олег Дорощук завоевал серебро на пятом этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Для него это был первый старт в летней части сезона-2025.

Кроме украинца за медали соревновались еще десять прыгунов, среди которых олимпийские чемпионы Джанмарко Тамбери и Гамиш Керр, призеры чемпионатов мира, в частности, Ву Сан Хек и Джувон Гаррисон.

Дорощук — серебряный призер 5-го этапа Бриллиантовой лиги

Украинец без ошибок взял первые четыре планки до высоты 2.23 м, выйдя в лидеры. В то же время на этой высоте выбыл чемпион Олимпиады в Париже Гамиш Керр, а Тамбери завершил выступить еще на 2.20 м.

Сейчас смотрят

Борьбу за подиум на высоте 2.26 м продолжили пять прыгунов, а Дорощук был единственным, кто покорил ее с первой попытки.

Спортсмен впервые промахнулся на высоте 2.28 м, но взял ее со второй попытки. Со второй попытки эту планку преодолел и Ву из Южной Кореи.

Следующую высоту на 2.30 Олег взял с первой попытки, а Ву перенес высоту на 2 см и покорил ее без ошибок. После этого украинец поднял планку, но не смог перепрыгнуть и стал серебряным призером.

Золото соревнований досталось Ву Сан Хеку, а бронза — атлету из Ямайки Ромейну Бекфорду.

Для Дорощука серебро этапа в Риме стало вторым на уровне Бриллиантовой лиги после второго места в финале 2024 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.