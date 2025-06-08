Двалишвили в бою с О’Мелли защитил пояс UFC: Трамп аплодировал из первого ряда

В ночь на 8 июня в Ньюарке (США) состоялся масштабный турнир UFC 316, где грузинский боец Мераб Двалишвили защищал свой титул в легчайшем весе против Шона О’Мэлли.

Мераб Двалишвили во второй раз одолел Шона О’Мэлли и снова защитил титул чемпиона UFC

Это уже второй поединок между Двалишвили и О’Мэлли. В предыдущей встрече, осенью 2024 года, победу одержал именно грузин — единогласным решением судей.

На этот раз Двалишвили снова действовал агрессивно, контролируя ход боя и не позволяя сопернику навязать свою дистанцию.

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Его активность и давление дали результат: в третьем раунде он удушающим приемом заставил О’Мэлли сдаться, уверенно защитив свой титул.

The man continues to DOMINATE ????@MerabDvalishvil gets the submission in round 2 to retain the bantamweight title! #UFC316 pic.twitter.com/0is9Lqt2nK — UFC (@ufc) June 8, 2025

Сразу после боя Мераб перелез через сетку октагона и коротко пообщался с президентом США Дональдом Трампом, который наблюдал за поединком из первых рядов.

Это не только яркая победа для Двалишвили, но и очередное подтверждение его доминирования в дивизионе.

Напомним, в 2023 году топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили после победы над Петром Яном выразил поддержку Украине, публично осудил российскую агрессию и призвал остановить войну.

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