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Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

Двалишвили в бою с О’Мелли защитил пояс UFC: Трамп аплодировал из первого ряда

Мераб Двалішвілі
Фото: Getty Images

В ночь на 8 июня в Ньюарке (США) состоялся масштабный турнир UFC 316, где грузинский боец Мераб Двалишвили защищал свой титул в легчайшем весе против Шона О’Мэлли.

Мераб Двалишвили во второй раз одолел Шона О’Мэлли и снова защитил титул чемпиона UFC

Это уже второй поединок между Двалишвили и О’Мэлли. В предыдущей встрече, осенью 2024 года, победу одержал именно грузин — единогласным решением судей.

На этот раз Двалишвили снова действовал агрессивно, контролируя ход боя и не позволяя сопернику навязать свою дистанцию.

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Его активность и давление дали результат: в третьем раунде он удушающим приемом заставил О’Мэлли сдаться, уверенно защитив свой титул.

Сразу после боя Мераб перелез через сетку октагона и коротко пообщался с президентом США Дональдом Трампом, который наблюдал за поединком из первых рядов.

Это не только яркая победа для Двалишвили, но и очередное подтверждение его доминирования в дивизионе.

Напомним, в 2023 году топовый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили после победы над Петром Яном выразил поддержку Украине, публично осудил российскую агрессию и призвал остановить войну.

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