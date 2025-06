Двалишвили в бою с О’Мелли защитил пояс UFC: Трамп аплодировал из первого ряда

В ночь на 8 июня в Ньюарке (США) состоялся масштабный турнир UFC 316, где грузинский боец Мераб Двалишвили защищал свой титул в легчайшем весе против Шона О’Мэлли.

Это уже второй поединок между Двалишвили и О’Мэлли. В предыдущей встрече, осенью 2024 года, победу одержал именно грузин — единогласным решением судей.

На этот раз Двалишвили снова действовал агрессивно, контролируя ход боя и не позволяя сопернику навязать свою дистанцию.

Его активность и давление дали результат: в третьем раунде он удушающим приемом заставил О’Мэлли сдаться, уверенно защитив свой титул.

The man continues to DOMINATE ????@MerabDvalishvil gets the submission in round 2 to retain the bantamweight title! #UFC316 pic.twitter.com/0is9Lqt2nK

— UFC (@ufc) June 8, 2025