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3 мин.

Новая Зеландия – Украина: прогноз на товарищеский матч

тренування збірної України з футболу
Фото: УАФ

Сборная Украины сыграет с командой Новой Зеландии на товарищеском турнире Canadian Shield-2025. Игра состоится в ночь на 11 июня на стадионе BMO Field в Торонто (Канада), который будет принимать матчи ЧМ-2026.

Начало матча Новая Зеландия – Украина – в 00:00 по киевскому времени.

Новая Зеландия — Украина: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами товарищеского матча Новая Зеландия — Украина являются подопечные Сергея Реброва.

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Ставки на победу Украины принимают с коэффициентом 1.83. Успех Новой Зеландии оценивают в 4.75. Ничейный исход матча Новая Зеландия – Украина в основное время – 4.00.

Наиболее вероятным исходом матча Новая Зеландия — Украина букмекеры считают счет 1:1. На это дают коэффициент 6.40. Или же на победу сине-желтых 1:0 – прогноз 8.00.

Ранее команды ни разу не играли между собой – ни в товарищеских матчах, ни в рамках турниров.

Напомним, в первом матче на товарищеском турнире Canadian Shield-2025 сборная Украины уступила Канаде со счетом 2:4. За сине-желтых в конце встречи отличились Илья Забарный и Александр Зинченко.

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