Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на 13-е место, прогресс Стародубцевой и Калининой
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 9 июня 2025 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, а вот второй ракеткой теперь стала американка Коко Гауфф, третью строчку замкнула еще одна представительница США Джессика Пегула.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.
Рейтинг WTA — на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая поднялась на одну позицию и теперь занимает 13-е место. В то же время на одну строчку опустилась Марта Костюк.
На три позиции улучшила свое положение Даяна Ястремская. Кроме того, Юлия Стародубцева совершила рывок на 14 ступенек, а Ангелина Калинина — на 17, вернувшись в первую сотню рейтинга.
- 13. (14). Элина Свитолина — 3 035 очков;
- 26. (25). Марта Костюк — 1 736 очков;
- 45. (48). Даяна Ястремская — 1 159 очков;
- 67. (81). Юлия Стародубцева — 924 очка;
- 96. (113). Ангелина Калинина — 708 очков;
- 151. (151). Дарья Снигур — 485 очков;
- 202 (217) Александра Олейникова — 351 очко;
- 244 (256) Анастасия Соболева — 306 очков.
Рейтинг WTA от 9 июня 2025 года
В первой десятке рейтинга WTA произошло четыре изменения. Китаянка Чжэн Циньвэнь поднялась на две позиции и теперь пятая, полька Ига Свентек опустилась на две, поскольку не смогла защитить титул на Ролан Гаррос.
Также на девятую строчку поднялась испанка Паула Бадоса, подвинув оттуда американку Эмму Наварро.
- (1). Арина Соболенко — 11 553 очка;
- (2). Коко Гауфф (США) — 8 083 очка;
- (3). Джессика Пегула (США) — 6 483 очка;
- (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4 805 очков;
- (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4 668 очков;
- (6) Мирра Андреева — 4 636 очков;
- (5). Ига Свёнтек (Польша) — 4 618 очков;
- (8) Мэдисон Киз (США) — 4 484 очка;
- (10). Паула Бадоса (Испания) — 3 684 очка;
- (9). Эмма Наварро (США) — 3 649 очков.
На этой неделе стартует турнир WTA 500 в Лондоне и турнир серии 250 в Хертогенбосе.