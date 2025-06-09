Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на 13-е место, прогресс Стародубцевой и Калининой

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 9 июня 2025 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, а вот второй ракеткой теперь стала американка Коко Гауфф, третью строчку замкнула еще одна представительница США Джессика Пегула.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.

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Рейтинг WTA — на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая поднялась на одну позицию и теперь занимает 13-е место. В то же время на одну строчку опустилась Марта Костюк.

На три позиции улучшила свое положение Даяна Ястремская. Кроме того, Юлия Стародубцева совершила рывок на 14 ступенек, а Ангелина Калинина — на 17, вернувшись в первую сотню рейтинга.

13. (14). Элина Свитолина — 3 035 очков;

26. (25). Марта Костюк — 1 736 очков;

45. (48). Даяна Ястремская — 1 159 очков;

67. (81). Юлия Стародубцева — 924 очка;

96. (113). Ангелина Калинина — 708 очков;

151. (151). Дарья Снигур — 485 очков;

202 (217) Александра Олейникова — 351 очко;

244 (256) Анастасия Соболева — 306 очков.

Рейтинг WTA от 9 июня 2025 года

В первой десятке рейтинга WTA произошло четыре изменения. Китаянка Чжэн Циньвэнь поднялась на две позиции и теперь пятая, полька Ига Свентек опустилась на две, поскольку не смогла защитить титул на Ролан Гаррос.

Также на девятую строчку поднялась испанка Паула Бадоса, подвинув оттуда американку Эмму Наварро.

(1). Арина Соболенко — 11 553 очка; (2). Коко Гауфф (США) — 8 083 очка; (3). Джессика Пегула (США) — 6 483 очка; (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4 805 очков; (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4 668 очков; (6) Мирра Андреева — 4 636 очков; (5). Ига Свёнтек (Польша) — 4 618 очков; (8) Мэдисон Киз (США) — 4 484 очка; (10). Паула Бадоса (Испания) — 3 684 очка; (9). Эмма Наварро (США) — 3 649 очков.

На этой неделе стартует турнир WTA 500 в Лондоне и турнир серии 250 в Хертогенбосе.

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